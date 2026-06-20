Vid 32 lyser Ariana Grande upp scenen i en "katt"-look

Julia P.
@arianagrande / Instagram

Ariana Grande återvände till scenen för sin "Eternal Sunshine Tour", hennes första på nästan åtta år. För att fira tillfället bar den amerikanska sångerskan en kattinspirerad scenlook: svart spets och en kattmask, för en verkligt teatralisk entré.

Den "kattliknande" blicken som fångade allas uppmärksamhet

För detta mycket efterlängtade ögonblick bar Ariana Grande en specialsydd, svart spetsminiklänning i korsettstil. Med halterneck, matchande spetschok och öppna paneler utstrålade klänningen mörk sofistikering. Hon kompletterade looken med långa, snörda lårhöga stövlar från Christian Louboutin och, framför allt, en svart mask i "Catwoman"-stil, den verkliga mittpunkten i denna kattlika look. Hela ensemblen, stylad av Law Roach, avslutades med hennes signaturhöga hästsvans och grafiska eyeliner.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Ariana Grande (@arianagrande)

En blinkning till hans värld

Detta kattmotiv är långt ifrån obetydligt. Det påminner direkt om musikvideon till hennes låt "the boy is mine", där Ariana Grande har en kattinspirerad estetik. Långvariga fans kommer också att känna igen en blinkning till hennes berömda kattöron, som hon praktiskt taget aldrig tog av sig mellan 2014 och 2016. Under årens lopp har detta motiv blivit ett sant signaturmärke för hennes visuella stil.

En mycket efterlängtad comeback

Utöver stilen markerar detta framträdande en vändpunkt. "Eternal Sunshine Tour", som lanseras den 6 juni i Oakland, Kalifornien, ackompanjerar hennes album med samma namn, som är planerat att släppas 2024. Detta är första gången hon står på scen sedan 2019, efter flera år ägnade åt film, särskilt hennes hyllade roll som Glinda i "Wicked". Naturligtvis gav hennes fans, som hade väntat länge, ett triumferande välkomnande till denna artist som återvänder till där allt började.

Med svart spets, en kattmask och en blinkning till sitt förflutna gör Ariana Grande en mycket efterlängtad och perfekt genomförd återkomst till scenen. Trogen sin känsla för framträdanden och sin noggrannhet för detaljer bevisar sångerskan att hon inte har förlorat något av sin lockelse. En sak är säker: denna kattlika look kommer att förbli en av höjdpunkterna på denna mycket efterlängtade turné.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Varför väcker färgen på Chase Infinitis klänning så mycket uppståndelse?
Article suivant
"Hon har aldrig sett bättre ut": Jennifer Lopez sätter internet i brand i en bländande outfit

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hon har aldrig sett bättre ut": Jennifer Lopez sätter internet i brand i en bländande outfit

Jennifer Lopez fortsätter att imponera. Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan delade en karusell av bilder på Instagram i...

Varför väcker färgen på Chase Infinitis klänning så mycket uppståndelse?

Ett enkelt Instagraminlägg kan ibland utlösa stora diskussioner. Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti delade nyligen en karusell med...

"Hon ser ut som en clown": Doja Cats smink väcker blandade reaktioner

Den amerikanska rapparen Doja Cat har aldrig gillat att följa publiken, och hon bevisade det igen. Vid en...

Vid 40 väljer modellen Irina Shayk en minimalistisk silhuett

Den ryska modellen Irina Shayk fortsätter att sätta sin prägel med sin stil. Hon delade en serie minimalistiska...

Gisele Bündchen ser fantastisk ut i en skulptural jacka med en spektakulär design

Den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen gör ett särskilt spektakulärt modeframträdande. Hon poserar i en skulptural jacka med arkitektonisk...

Sasha Obama, 25, väljer tidlös elegans under en utflykt med sin mamma

Sasha Obama, yngsta dotter till USA:s 44:e president Barack Obama och Michelle Robinson-Obama, firade nyligen sin 25-årsdag. Hon...