Vid 32 lyser Ariana Grande upp scenen i en "katt"-look

Ariana Grande återvände till scenen för sin "Eternal Sunshine Tour", hennes första på nästan åtta år. För att fira tillfället bar den amerikanska sångerskan en kattinspirerad scenlook: svart spets och en kattmask, för en verkligt teatralisk entré.

Den "kattliknande" blicken som fångade allas uppmärksamhet

För detta mycket efterlängtade ögonblick bar Ariana Grande en specialsydd, svart spetsminiklänning i korsettstil. Med halterneck, matchande spetschok och öppna paneler utstrålade klänningen mörk sofistikering. Hon kompletterade looken med långa, snörda lårhöga stövlar från Christian Louboutin och, framför allt, en svart mask i "Catwoman"-stil, den verkliga mittpunkten i denna kattlika look. Hela ensemblen, stylad av Law Roach, avslutades med hennes signaturhöga hästsvans och grafiska eyeliner.

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En blinkning till hans värld

Detta kattmotiv är långt ifrån obetydligt. Det påminner direkt om musikvideon till hennes låt "the boy is mine", där Ariana Grande har en kattinspirerad estetik. Långvariga fans kommer också att känna igen en blinkning till hennes berömda kattöron, som hon praktiskt taget aldrig tog av sig mellan 2014 och 2016. Under årens lopp har detta motiv blivit ett sant signaturmärke för hennes visuella stil.

En mycket efterlängtad comeback

Utöver stilen markerar detta framträdande en vändpunkt. "Eternal Sunshine Tour", som lanseras den 6 juni i Oakland, Kalifornien, ackompanjerar hennes album med samma namn, som är planerat att släppas 2024. Detta är första gången hon står på scen sedan 2019, efter flera år ägnade åt film, särskilt hennes hyllade roll som Glinda i "Wicked". Naturligtvis gav hennes fans, som hade väntat länge, ett triumferande välkomnande till denna artist som återvänder till där allt började.

Med svart spets, en kattmask och en blinkning till sitt förflutna gör Ariana Grande en mycket efterlängtad och perfekt genomförd återkomst till scenen. Trogen sin känsla för framträdanden och sin noggrannhet för detaljer bevisar sångerskan att hon inte har förlorat något av sin lockelse. En sak är säker: denna kattlika look kommer att förbli en av höjdpunkterna på denna mycket efterlängtade turné.