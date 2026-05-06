Inför kritiken om sitt utseende är denna skådespelerskas reaktion överraskande.

Bara några dagar efter att ha blivit föremål för kritik på sociala medier gjorde Olivia Wilde ett slående framträdande på Metgalan 2026 i New York. Den irländsk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren väckte uppmärksamhet med en figur som verkligen inte gick obemärkt förbi på Metropolitan Museum of Arts röda matta.

Ett svar på kritiken

Detta framträdande kommer efter en kontrovers kring hennes deltagande i San Francisco International Film Festival, där vissa bilder på skådespelerskan utlöste kritik mot hennes fysiska utseende. Inför dessa bedömningar valde Olivia Wilde att svara med humor och självnedvärderande röster på sina sociala medier.

Med hänvisning till ett foto taget med ett fisheye-objektiv sa hon: "Titta, det är ett fisheye-objektiv. Och jag erkänner: var det min bästa vinkel? Min bästa look? Nej. Nej, det är en överraskande bild." Snarare än att underblåsa kontroversen verkade skådespelerskan föredra en lättsam inställning, en attityd som hyllades allmänt av många online.

En outfit i linje med temat för Met Gala 2026

Metgalan 2026 firade i år kopplingen mellan mode och konst genom utställningen "Costume Art". Den officiella klädkoden, "Fashion Is Art", uppmanade kändisar att förvandla sina utseenden till verkliga visuella konstverk. Med sin strukturerade klänning och silhuett inspirerad av historiska kostymer, omtolkad på ett modernt sätt, förkroppsligade Olivia Wilde denna konstnärliga anda perfekt. Redan före sin ankomst delade skådespelerskan en touch av humor på Instagram: "Mentalt förberedelse för Met genom att öva på att aldrig sitta ner och aldrig behöva gå på toaletten."

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Michele Marie PR (@michelemariepr)

Ett utseende som har kommenterats flitigt

På sociala medier berömde många användare regissören av "Don't Worry Darling" för självförtroendet och elegansen. Flera kommentarer lyfte också fram hennes val att svara på kritik med humor snarare än aggression. Efter att redan ha deltagit i Met Gala 2023 i en vit klänning prydd med guldbroderier fortsätter Olivia Wilde att skapa rubriker lika mycket för sina modeval som för hur hon hanterar medieuppmärksamhet.

Genom att uppträda på Metgalan skickade Olivia Wilde ett budskap som resonerade djupt med hennes fans. Med självkritik, självförtroende och stilkänsla bevisade hon att hon föredrar att svara på negativa kommentarer med humor och elegans snarare än kontroverser.