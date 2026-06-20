"Vad gör hon här?": Taylor Swift kritiserad för att hon var på Knicks-matchen

Taylor Swifts närvaro vid den fjärde matchen i NBA-finalen gick inte obemärkt förbi – och utlöste till och med en del kritik. Medan den amerikanska sångerskan och låtskrivarens framträdande gladde många fans, återuppväckte en kommentar från en kommentator, uppfattad av en mikrofon som lämnats på, en återkommande debatt: Är Taylor Swift ett riktigt Knicks-fan?

En mycket omtalad närvaro

Den 10 juni deltog Taylor Swift i match 4 i NBA-finalen på Madison Square Garden, där New York Knicks besegrade San Antonio Spurs (107-106). Hon satt bredvid sina vänner Este och Alana Haim, iklädd en "Stevie Knicks"-t-shirt – en ordlek till hyllning till den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Stevie Nicks. Hon var bland många andra kändisar närvarande, inklusive den fransk-amerikanska skådespelaren Timothée Chalamet, den amerikanska skådespelaren och komikern Ben Stiller, den amerikanska reality-TV-personligheten, affärskvinnan och influencern Kylie Jenner, och den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber.

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En kommentar som fångats upp av en mikrofon

Det var Knicks radiokommentator Monica McNutt som startade kontroversen. Medan hon diskuterade Taylor Swifts närvaro i sändning, utbrast hon, till synes omedveten om att hon var i sändning, "Hon är inte ett Knicks-fan, stick härifrån." Klippet blev snabbt viralt på sociala medier, splittrade användarna och provocerade fram ilska bland Taylor Swift-fans. Vissa kommenterade till och med: "Vad gör hon här?"

Oväntat stöd

Hennes fans var snabba med att påpeka att Taylor Swift har talat om sitt stöd för Knicks i åratal, och att hon till och med äger en gammal tröja från spelaren Amar'e Stoudemire. Mer överraskande var det Barstool Sports grundare Dave Portnoy som kom till hennes försvar och kritiserade kommentatorn för att ha riktat in sig på Taylor Swift när många andra kändisar också var närvarande.

En ursäkt och en bredare debatt

Inför kontroversen utfärdade Monica McNutt en mea culpa dagen efter. Hon erkände sitt "misstag" och erkände att hon inte var medveten om Taylor Swifts förflutna som fan. Utöver anekdoten illustrerar avsnittet ett återkommande fenomen: misstänksamheten kring kändisars – och ofta kvinnors – närvaro på sportevenemang, där de regelbundet pressas att bevisa att de är "riktiga" fans.

Taylor Swift, som först framställdes som en inkräktare i en enda kommentar, fick slutligen sin status som fan bekräftad, även i kritikernas ursäkter. Kontroversen avtog snabbt, men den avslöjar sannolikt mer om hur kändisar uppfattas på arenor än om sångerskan själv.