Search here...

Vid 63 års ålder frågar hon om shorts har blivit "för vulgära för hennes ålder"

Kroppspositiv
Léa Michel
@hello_femme/Instagram

Tänk om ett enkelt plagg vore tillräckligt för att skaka om årtionden av konventioner? På Instagram har en till synes lättsam video utlöst en debatt som är mycket djupare än den verkar. På bara några sekunder lyfte en 63-årig kvinna en grundläggande fråga fram igen: när ska vi börja täcka våra kroppar? Spoiler alert: aldrig.

En fråga som väcker reaktioner

På sitt Instagramkonto publicerade Catherine Haïm, känd för sin djärva stil och frispråkighet, ett reel-video som utlöste reaktioner långt utanför hennes gemenskap. Vänd mot kameran, klädd i ett par perfekt snygga shorts, ställer hon en till synes naiv fråga: är shorts efter 60 förbjudna, olämpliga eller helt enkelt väldigt coola? Tre alternativ, ett leende, och kommentarsfältet exploderar.

Bakom denna iscensättning ligger en mycket bredare fråga. Hur långt sträcker sig kvinnors klädfrihet när de åldras? Och framför allt, vem bestämmer vad som är "acceptabelt" eller inte? Catherine Haïm inbjuder oss att reflektera över dessa osynliga regler som fortfarande alltför ofta påtvingar sig kvinnors kroppar.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Haïm Catherine (@hello_femme)

Entusiastiska supportrar

Inte helt oväntat var reaktionerna många och varierande. Ett stort antal internetanvändare berömde hennes djärvhet och energi. Många såg i videon en frisk fläkt, en uppmuntran att återta sin image utan att begränsas av ålder. Vissa meddelanden framkallade till och med en känsla av glädje: att bära det man älskar nu, utan att vänta på extern bekräftelse som kanske aldrig kommer. Shorts blir då en symbol för njutning och självkärlek.

Kritiken kvarstår

Debatten visar också på ihållande motstånd. Andra, mer stränga kommentarer anser att klädseln är olämplig, till och med löjlig. För dessa kritiska röster förblir shorts ett privilegium förbehållet ungdomar, som om det blir oanständigt att visa sina ben så fort åldern på ens ID-kort ändras. Dessa reaktioner återspeglar en fortfarande mycket normativ syn på kvinnokroppen, där åldern sätter strikta gränser för synlighet och önskan att bli sedd.

En nyanserad ståndpunkt för att påminna oss om det personliga valet

Mellan dessa två läger finns det några mer nyanserade åsikter som påminner oss om att allt beror på stil, sammanhang och personliga preferenser. Denna ståndpunkt, utan att uttryckligen ange det, fokuserar debatten dit den alltid borde vara: på individuella val. För det finns inget enda sätt att vara elegant eller passande i sina kläder.

Shorts som en symbol för frihet

Det slående med den här berättelsen är inte själva kortfilmerna, utan vad de representerar. Genom den här videon belyser Catherine Haïm en generationsklyfta, men också en attitydförändring. Fler och fler kvinnor vägrar att bli osynliga med åldern. De hävdar sin rätt att älska sina kroppar som de är – starka, mogna, unika – och att fira dem utan skam.

I slutändan, vid 63 års ålder, är det redan ett svar i sig att ställa denna fråga offentligt. Det påminner oss om att komfort, självförtroende och njutningen av att må bra i sina kläder är tidlösa. Och framför allt ligger den sanna elegansen i denna återupptäckta frihet: friheten att klä sig för sig själv och att inte anpassa sig till föråldrade regler.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
En gång hånad, nu snygg: tandställningens otroliga comeback

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En gång hånad, nu snygg: tandställningens otroliga comeback

Om du någonsin använt tandställning skulle du förmodligen hellre glömma den tiden för alltid och förstöra alla spår...

Ashley Alexiss, med sina djärva kurvor, strävar efter att omdefiniera skönhetsstandarder.

Ashley Alexiss förkroppsligar den friska fläkten som sveper genom mode och sociala medier. Som kurvig modell och entreprenör...

Denna plus size-modell fördömer det tysta slutet för inkluderande mode

Under senare år har modet äntligen andats fritt. Mångfaldiga, självsäkra och inspirerande kroppar ockuperade utrymmet. Idag verkar denna...

Tänk om "stora näsor" blev den nya skönhetsstandarden för kvinnor år 2026?

En förändringens vind blåser över sociala medier. Fler och fler kvinnor omfamnar sina naturliga drag och föreställer sig...

Klädd i strandkläder firar den här mamman sina bristningar och sin kropp efter graviditeten.

På Instagram berörde Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) nyligen tusentals följare genom att dela ett foto på sig själv...

Hon testar plus size-outfits för semestern och ger en riktig lektion i självförtroende

Letar du efter en semesteroutfit som kombinerar stil, komfort och självförtroende? Goda nyheter: vissa innehållsskapare visar vägen och...

© 2025 The Body Optimist