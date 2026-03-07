"Tack för att du visar detta": en influencer avslöjar vad som egentligen ligger bakom gymfoton

På sociala medier ger fitnessfoton ofta intrycket av "perfekt skulpterade" kroppar. Vissa innehållsskapare försöker nu visa en mer nyanserad verklighet. Detta är fallet med fitnessinfluencern Emily Barker, som nyligen delade ett meddelande på Instagram där hon påminde folk om att bilderna som ses i nyhetsflöden inte alltid återspeglar kroppens verklighet i vardagen.

En jämförelse mellan två bilder av samma kropp

I ett inlägg som blev viralt visar Emily Barker två versioner av sig själv: ett poserat foto, typiskt för bilderna som ses i fitnessinnehåll, och ett annat taget i en mer naturlig pose. Hon kompletterar dessa bilder med ett tydligt budskap: "Gymkroppen du förväntar dig att se skrolla igenom ditt flöde kontra den version du ser när du tittar tillbaka i spegeln."

Med andra ord motsvarar kroppen vi ser när vi scrollar igenom sociala medier ofta en specifik hållning, vinkel eller iscensättning, medan kroppen vi observerar i spegeln dagligen helt enkelt är den i sin naturliga position.

Bilder ofta skapade för sociala medier

Experter på sociala medier påpekar regelbundet att mycket onlineinnehåll bygger på poser, specifika vinklar, noggrant utformad ljussättning och ibland retuschering. Dessa element kan förändra uppfattningen av en kropp i ett foto.

Enligt flera analyser av Instagramanvändning spelar iscensättningen av bilder en central roll i hur användare presenterar sitt utseende och sin livsstil online. När det gäller fitness kan hållning drastiskt förändra kroppens utseende: att spänna magmusklerna, böja ryggen eller justera höftpositionen kan framhäva muskler eller släta ut vissa områden. Det är just denna kontrast som Emily Barker ville lyfta fram.

Ett budskap mot ständig jämförelse

I sitt meddelande uppmuntrar Emily Barker främst internetanvändare att ta ett steg tillbaka från de bilder de ser online. Hon skriver särskilt: "Om du skrollar igenom din Instagram och undrar varför din kropp inte ser ut som alla tjejer du ser i ditt flöde ... beror det på att de inte visar dig den fulla versionen av sig själva. "

Med andra ord visar de publicerade bilderna ofta en noggrant poserad version av kroppen, inte det naturliga utseende vi ser för det mesta. Denna observation ansluter till en bredare debatt om sociala mediers inverkan på kroppsuppfattning.

Sociala medier och kroppsuppfattning

Flera studier har undersökt sambandet mellan användning av sociala medier och kroppsuppfattning. En vetenskaplig översikt publicerad i tidskriften Body Image framhäver att "upprepad exponering för idealiserade kroppsbilder på sociala medier kan bidra till sociala jämförelser och kroppsmissnöje hos vissa användare."

Annan forskning visar också att jämförelse med bilder som publicerats av andra användare är en av de vanligaste mekanismerna på dessa plattformar. I detta sammanhang väljer vissa innehållsskapare att publicera mer realistiska bilder för att visa upp kroppens naturliga variationer.

"Din avslappnade version är fortfarande den sanna versionen av dig."

I resten av sitt meddelande betonar Emily Barker att kroppen i sin naturliga hållning är den vi ser för det mesta. Hon skriver: "Din avslappnade version av dig är den du som du ser 99 % av tiden, och den är inte mindre värd än den version du poserar för en bild med."

Hon uppmuntrar också folk att inte analysera varje detalj i sina kroppar, särskilt inte magen, och påminner dem om att de utför viktiga funktioner och att det är normalt att deras utseende varierar beroende på hållning. Detta budskap är en del av en bredare trend på sociala medier, där vissa influencers försöker belysa skillnaderna mellan poserade foton och mer naturliga ögonblick.

Med det här inlägget påminner Emily Barker oss om att träningsbilderna som delas på sociala medier ofta bara representerar ett enda, noggrant poserat ögonblick. Kroppen som syns på dessa foton är inte nödvändigtvis den vi ser varje dag. Hennes budskap uppmuntrar oss att sätta jämförelser i perspektiv och inse att kroppens naturliga variationer – när den är avslappnad, sittande eller i rörelse – är en del av allas verklighet.