Vid 61 års ålder poserar och visar den här modellen sin "riktiga" kropp, långt ifrån filtren.

Den tjeckisk-svensk-amerikanska modellen och skådespelerskan Paulina Porizkova har konsekvent uttalat sig offentligt om kroppsuppfattning och åldrande. Genom ett flertal Instagram-inlägg förespråkar hon en image fri från filter och retuschering, vilket inbjuder till ett nytänkande kring skönhetsstandarder.

En ikonisk figur inom modevärlden som hyllar tidens gång

Paulina Porizkova etablerade sig på 1980-talet som en av de ledande gestalterna inom modebranschen. Hon var modell för internationella tidskrifter och samarbetade med flera välkända varumärken. Idag använder hon regelbundet sociala medier för att ta upp frågor relaterade till ålder, kroppsuppfattning och förväntningar på kvinnor i offentliga utrymmen. I flera inlägg förklarar hon sin önskan att "visa en mer realistisk bild av åldrande, utan att tillgripa digital retuschering".

Göra anspråk på en bild utan filter

Paulina Porizkova delar regelbundet foton som åtföljs av budskap om självacceptans och kroppsuppfattning med åldern. I en intervju förklarar hon att hon vill visa en mer autentisk representation av skönhet, långt ifrån de idealiserade bilder som ofta finns på sociala medier. Hon nämner specifikt vikten av att skilja fysiskt utseende från personligt värde, samtidigt som hon betonar att de förändringar som är förknippade med tiden är en naturlig del av livet. Enligt henne bidrar oretuscherade bilder till en mer mångsidig representation av kvinnors kroppar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Åldrande och synlighet i modebranschen

Flera personer inom modebranschen har nyligen uttalat sig om hur ålder kan påverka professionell synlighet. Paulina Porizkova påpekar att kvinnor ibland har specifika förväntningar gällande sitt utseende, särskilt inom områden där image spelar en betydande roll.

I en debattartikel publicerad av Vogue diskuterar hon behovet av att bredda representationen för att bättre återspegla mångfalden av karriärvägar. Dessa uttalanden är en del av en bredare utveckling inom branschen, där vissa varumärken införlivar mer mångsidiga profiler i sina kampanjer.

Ett uttalande som ger genklang på sociala medier

Paulina Porizkovas inlägg genererar regelbundet reaktioner online, och många internetanvändare uttrycker sitt intresse för bilder som de anser vara mer realistiska. Frågan om visuell autenticitet är föremål för ökande diskussion, särskilt med spridningen av retuscheringsverktyg och digitala filter. För vissa observatörer bidrar dessa diskussioner till att uppmuntra till reflektion över hur bilder påverkar uppfattningen av kroppen.

Vissa internetanvändare påpekar dock att Paulina Porizkova, på grund av sin bakgrund som före detta modell, delvis följer allmänt värderade estetiska normer, vilket kan leda till en mer nyanserad förståelse av hennes budskap. Även om hennes kommentarer fortfarande är legitima och bidrar till att öppna upp debatten – varje kvinna har rätt att åldras och leva med sin kropp som hon finner lämpligt – anser vissa internetanvändare ändå att hennes upplevelse gynnas av en större form av socialt erkännande än kvinnor som inte följer dominerande normer, särskilt äldre kvinnor vars kroppsform avviker från traditionella estetiska normer.

I slutändan får diskussioner kring kroppslig mångfald och åldrande allt större betydelse i media och mode. Synligheten av modeller från olika generationer bidrar till en gradvis omvandling av estetiska standarder. Paulina Porizkova är bland dem som uppmuntrar en bredare representation av skönhet genom att visa upp oretuscherade bilder.