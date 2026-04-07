På Instagram poserar de med magarna ofiltrerade, och budskapet är hjärtevärmande.

Kroppspositiv
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

På sociala medier verkar "perfekta" bilder finnas överallt. Ännu en typ av innehåll vinner mark: oretuscherade, oiscensatta foton av kroppar. Bland dem finns magar som visas som de verkligen är. Och detta förändrar vårt perspektiv.

Visa magen som den verkligen är.

Fler och fler innehållsskapare väljer att publicera bilder på sina magar i naturliga positioner: sittande, avslappnade, böjda eller helt enkelt i vardagen. Långt ifrån stela poser och så kallade smickrande vinklar belyser dessa bilder det som många känner till men sällan ser online: veck, märken och variationer i form beroende på hållning. Kort sagt, levande kroppar som rör sig, andas och förändras.

Dessa inlägg åtföljs ofta av enkla men kraftfulla budskap: ja, din mage kan förändras i utseende under dagen. Ja, den kan rynka sig när du sitter ner. Och ja, allt detta är helt normalt.

Ett svar på överpolerade bilder

Att detta innehåll resonerar så starkt är ingen slump. Sociala medier har länge främjat mycket homogena skönhetsstandarder, ofta förknippade med släta, fasta och oföränderliga kroppar. Flera studier har dock visat att upprepad exponering för dessa idealiserade bilder kan uppmuntra till jämförelser och, hos vissa människor, ge näring åt kroppsmissnöje. I detta sammanhang fungerar det att se "naturliga" magar som en motvikt. Det låter dig sätta det du ser varje dag på din skärm – och i din spegel – i perspektiv.

Den kroppspositiva rörelsen i bakgrunden

Denna trend är en del av en bredare rörelse: rörelsen för kroppspositivitet. Rörelsen uppmuntrar till erkännande av kroppslig mångfald och ett steg bort från en enda vision av skönhet. På sociala medier omsätts detta i hashtaggar, vittnesmål och foton som hyllar kroppar i all sin verklighet.

Bristningar, ärr, kurvor och asymmetrier visas ofiltrerat, som normala delar av livet. Tanken är inte att anpassa sig till ett nytt ideal, utan snarare att låta dig existera som du är, utan att behöva jämna ut eller korrigera ditt utseende.

Buken, ett område som ofta är under tryck

Magsäcken är en del av kroppen som är särskilt utsatt för estetiska påfrestningar. Den förknippas ofta med idén om ett "platt" ideal, svårt att uppnå och ännu svårare att bibehålla permanent. Ändå påminner experter oss om att dess utseende naturligt varierar. Hållning, andning, matsmältning eller till och med tid på dygnet kan förändra dess form.

En mage kan vara mer uppsvälld efter en måltid, mer avslappnad när man sitter, eller mer "tonad" när musklerna är spända. De mycket "utjämnade" bilderna du ser online motsvarar ofta specifika poser, noggrant utformad belysning eller iscensättning. Att se magar i naturliga positioner gör att vi kan återknyta kontakten med en enkel verklighet: din kropp är inte menad att vara statisk.

Ett meddelande som får dig att må bra

Dessa ofiltrerade foton hjälper till att försiktigt förändra hur vi ser på våra kroppar. De påminner oss om att normalitet inte är en rak linje, utan en mängd former, texturer och variationer. För många erbjuder den här typen av innehåll en känsla av lättnad.

Mindre jämförelser, mindre press och mer självmedkänsla. Det betyder inte att alla måste anamma detta tillvägagångssätt eller exponera sin kropp, men att se andra dela sin verklighet kan skapa ett mer stödjande utrymme.

I slutändan berättar dessa bilder en enkel historia: din kropp, i alla dess variationer, förtjänar att ses med respekt. Och ibland börjar det med att acceptera att en mage kan leva, röra sig och existera… utan filter.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Lider av en hudsjukdom, omdefinierar denna modell skönhetsstandarder i en fantastisk fotografering

Tänk om skönhet inte låg i perfektion, utan i äkthet? Det är det kraftfulla budskapet som förmedlas av...

Den här modellen identifierar sig som "mellanstor" och delar med sig av sitt utseende.

Modellen Alexi Daien etablerar sig gradvis som en framstående röst i den inkluderande modevärlden. På sociala medier delar...

"Attityd har ingen åldersgräns": vid 65 års ålder påtvingar hon sin egen definition av skönhet

Caroline Ida Ours (@fiftyyearsofawoman) utmanar förutfattade meningar genom att djärvt hävda att skönhet inte har något utgångsdatum. På...

Den här mamman omfamnar sina bristningar och förmedlar ett kraftfullt budskap.

Tänk om bristningar blev symboler för stolthet snarare än osäkerheter att dölja? På sociala medier utmanar Bruna Alves...

"Det kommer inte att hindra mig från att leva": vid 33 års ålder firar hon sitt gråa hår

Hennes bruna hår börjar gradvis bli grått. Denna silverfärgade nyans sipprar in i hårstråna och ger nästan intrycket...

Plus size-kvinnor och mat: influencern Megan Ixim dekonstruerar ihärdiga klichéer

Många kvinnor utsätter sig för dietsallader medan de i hemlighet drömmer om en rinnande hamburgare eller en seg...