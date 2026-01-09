"Stor": Denna plus size-influencer poserar på stranden för ett kroppspositivt budskap

Några hårda ord var allt som krävdes för att utlösa en våg av egenmakt. Inför vardagsfobi för fethet valde en innehållsskapare för plus size självnedvärderande beteende och självkärlek. Resultatet: ett strålande, engagerat och djupt inspirerande budskap.

En vanlig förolämpning, en oväntad reaktion

Allt började med en sorgligt typisk, brutal kommentar som publicerades under en video på henne i bikini. Två ord räckte för att sammanfatta år av nonchalant förakt. Istället för att blockera eller radera bestämde sig influencern och författaren Tova Leigh för att reagera annorlunda: genom att blotta sig, bokstavligen. Hon publicerade bilder på sig själv på stranden, i baddräkt, tittande rakt fram, i en självsäker pose.

Detta val är långt ifrån obetydligt. Där man kanske förväntar sig diskretion eller skam, motsätter hon sig synlighet och stolthet. Hon visar sin kropp som den är: levande, föränderlig, verklig. Inte för att rättfärdiga sig själv, utan för att existera fullt ut.

Den verkliga kroppen som ett politiskt svar

I sina fotografier visar Tova Leigh öppet sina kurvor, sina rullar, magvecken – det där ökända "sidospillet" som så mycket debatt fortfarande försöker sudda ut. Genom att ackompanjera dessa bilder med kraftfull text fördömer hon den lätthet med vilken fetfobi uttrycks online, skyddad av anonymitet och avståndet från skärmar.

Hon förklarar att hon konsulterade profilen på personen som fällde kommentaren och upptäckte att det fanns en liten flicka. Detta väcker en avgörande fråga: vilket emotionellt arv för vi vidare när vi normaliserar förnedringen av kvinnors kroppar? Denna enkla fråga fungerar som en spegel som hålls upp mot ett helt samhälle.

"Din åsikt har ingen makt över mitt liv."

I sin bildtext upprepar influencern en viktig sanning inom kroppspositivitetsrörelsen: främlingars åsikter är värdelösa när de baseras på hat. Hon bekräftar att hon älskar sin kropp som den är idag, villkorslöst, utan några planer på transformation för att förtjäna respekt.

Det vänder också på den känslomässiga laddningen i förolämpningen. Enligt henne avslöjar grymhet aldrig en brist hos den utsatta personen, utan snarare en djup oro hos den som utövar den. Detta perspektivskifte erbjuder ett värdefullt verktyg för emotionellt skydd till alla feta människor (spoiler alert: det är inte ett fult ord) som dagligen ställs inför bedömningar om sitt utseende.

När kroppspositivitet blir en aktivistisk handling

Att posera i bikini på stranden är ingen trivial handling för en kvinna i plusstorlek. Detta utrymme, som ofta upplevs som fientligt, blir här en scen för aktivism. Genom att bära en vanlig baddräkt, utan retuschering eller iscensättning, deltar Tova Leigh i normaliseringen av feta kroppar, som redan per definition är normala kroppar.

Hennes inlägg fungerar som visuella slagord. De ger mod till dem som ännu inte vågar ta plats, visa upp sig, njuta av livet. De påminner oss om att rätten till fritid, synlighet och glädje inte är villkorad av storlek.

Systemisk fettfobi är fortfarande alldeles för utbredd.

Designern påpekar också att fetfobi inte är begränsad till kommentarer online. Den genomsyrar professionella, medicinska och sociala sfärer. Svårigheter att få tillgång till hälso- och sjukvård, diskriminering vid anställning, otillräcklig infrastruktur: problemet är inte den feta kroppen i sig, utan systemet som vägrar att inkludera den. I åratal har engagerade författare och kollektiv fördömt detta strukturella våld och uppmanat till ett kollektivt och varaktigt perspektivskifte.

En viktig motberättelse till ultratunnas återkomst

Detta uttalande kommer i en tid då extrem smalhet gör en stark comeback inom mode och popkultur, drivet av nya trender och lösningar som presenteras som mirakulösa. Inför dessa påtryckningar blir det kroppspositiva och ohämmade innehållet från plus size-skapare en välbehövlig frisk fläkt.

Med en touch av ironi avslutar Tova Leigh med att påpeka att hat också ger näring åt algoritmer. Ju mer kritik hon får, desto mer synligt blir hennes innehåll och desto mer cirkulerar hennes budskap. Ett briljant sätt att förvandla våld till hävstångseffekt och påminna oss om att självkärlek kan vara en kraftfull form av motstånd.