"Om du vill ha en kort kjol, bär den": den här designern uppmuntrar kvinnor att klä sig fritt

På Instagram delade kontot @pulpeuseetchic, ett varumärke dedikerat till "mode för kurviga kvinnor", ett slående reel-foto. Genom ett kraftfullt budskap uppmanar den franska innehållsskaparen Laurine Costard (som är en del av varumärkets team) genuint till klädfrihet och uppmanar kvinnor att bära det de älskar, utan att låta sina val dikteras av externa åsikter eller fördomar.

Ett kraftfullt budskap på Instagram

I den här videon talar Laurine Costard direkt till @pulpeuseetchic-communityn med ett enkelt budskap: "När du kan bära vad du vill, om du är kurvig och känner för att ha på dig en kort kjol, ha på dig den." Hon fortsätter med att lista alla möjliga klädalternativ: långa mönstrade klänningar, omlottklänningar, åtsittande klänningar och ljusa färger. Med varje förslag upprepas samma inbjudan: "Bär vad du vill och ha på dig vad du känner för."

Ett krav på klädfrihet

Denna intervention går utöver enkla moderåd. Den ställer en politisk fråga: "Varför lyssna på fördomar när man kan bära vad man vill?" Genom denna fråga belyser Laurine Costard de outtalade påtryckningar som fortfarande tynger kurviga eller plus size-kvinnor, som ofta uppmuntras att dölja sina figurer snarare än att klä dem med nöje. Genom att avvisa dessa implicita koder bekräftar Laurine Costard en central princip i kroppspositivitetsrörelsen: mode tillhör alla och är inte begränsat till någon särskild kroppstyp.

Ett långvarigt kroppspositivt uppdrag

Det kurviga och eleganta märket (@pulpeuseetchic) är inte främmande för att göra ett uttalande. Under de senaste fem åren har märket ägnat sig åt att fira kurviga kvinnor genom ett urval av kläder och design anpassade för dem. Dess slogan, "Firar kurviga kvinnor i 5 år", sammanfattar ett tillvägagångssätt helt fokuserat på självförtroende och inkludering.

Genom denna video påminner Laurine Costard, via kontot @pulpeuseetchic, oss om en enkel men viktig sanning: mode är ett utrymme för personligt uttryck, vilket aldrig bör begränsas av andras blickar. Ett värdefullt budskap som hjälper till att vidga allas stilistiska horisonter.