Att säga ja bara för att behaga andra? En psykolog förklarar varför du kämpar med att sätta gränser.

Ditt huvud tänker "nej", men din mun säger "ja". Det är inte bara artighet eller gott uppförande. Det är inte bara din vänlighet som talar. Det är därför ordet "ja" kommer fram naturligt även när du vill krypa ihop under ditt täcke med en fleecetäcke och en mysig varmvattenflaska.

Abilenes paradox, förklaringen till ditt "ja"

Du tackar ja till festinbjudningar trots att du mycket hellre skulle frossa i choklad framför Netflix, och du ändrar dina mysiga hemmakvällsplaner för att delta i avskedsfesten för en kollega du bara träffat en gång i hela din karriär. Även efter att du har fått nog av social interaktion för dagen kan du inte förmå dig att tacka nej till en inbjudan. Du säger "ja" automatiskt, utan att tänka så mycket på det. Innerst inne vet du att du kommer att ångra ditt beslut, men ordet "nej" finns inte i ditt ordförråd. Det låter nästan respektlöst när det kommer från dig.

Du kanske kommer på några ganska dåliga ursäkter, som att säga att din katt är sjuk eller att din mamma kom förbi oväntat. Ändå är du ständigt engagerad, och det är varken ett erkännande av svaghet eller ett tecken på överdriven vänlighet. Du har "ja"-syndromet, eller snarare, du lider av Abilene-paradoxen. Var säker på att det varken är patologiskt eller smittsamt. "En situation där en grupp fattar ett beslut som ingen egentligen vill ha, men som alla accepterar för att bevara social fred och/eller för att de tror att de är de enda som tycker annorlunda. De ställer sig sedan på den... förmodade majoritetens sida", förklarar psykologen Claire Petin i en insiktsfull Instagram-video.

Ett konkret exempel: du har absolut ingen lust att upprepa ditt hycklande företags obekväma hemliga tomte, men du ger ett kollektivt "ja" för att upprätthålla harmonin i gruppen. Abilene-paradoxen är typisk för yrkesvärlden och tonåren. Du föredrar att säga "ja", även om det irriterar dig, snarare än att bli gruppens svarta får.

Det vanliga symptomet på "folkviljare"

Om du säger "ja" när "nej" blinkar rött i ditt sinne, är det inte bara för att smälta in och behålla en god ställning bland dina jämnåriga. Det återspeglar också bristande självförtroende : önskan att göra ett gott intryck för att kompensera för låg självkänsla och lugna dig själv. Du är vad som i jargongen kallas "en person som behagar människor". Det betyder någon som ständigt söker extern bekräftelse och bara inser sitt värde i andras ögon. Detta kan tyda på personlig osäkerhet, en djup rädsla för att bli övergiven eller härröra från en barndom berövad tillgivenhet.

Som psykologen förklarar är detta ständiga "ja" också kopplat till flera fördomar . "Den sociala önskvärdhetsbiasen, som driver oss att vilja behaga och uppfattas positivt. Konformitetsbiasen, som får oss att hålla fast vid den dominerande åsikten för att inte bli exkluderade. Illusionen av majoritet, som får oss att tro att 'alla tycker likadant' och kognitiv dissonans, detta inre obehag när våra handlingar strider mot vår övertygelse."

Det akuta behovet av att återta ordet "nej"

Att säga "nej" utan att ta till invecklade meningar eller inövade ursäkter är en delikat övning. De där tre små bokstäverna, som motsäger "ja", verkar nästan förbjudna för dig. Du är förmodligen rädd för att såra den andra personen och framstå som asocial eller otrevlig. "Ja" är den enkla vägen ut för att undvika att skada din image. Men du lägger ner så mycket tid på att behaga andra och tillfredsställa deras alla infall att du försummar ditt eget liv. Och det är utmattande i längden.

”Att acceptera för många förpliktelser är en källa till stress och ångest, på grund av alla åtaganden vi måste hålla. Denna överbelastning kan leda till att vi blir orättvist irriterade”, varnar sociopsykologen Susan Newman på sidorna i HuffPost. Att säga ”ja” i hopp om att den andra personen ska känna av ditt obehag fungerar inte. Omvänt skapar ett respektfullt ”nej” en tydlig och lugnande ram för alla. Ju mer du övar, desto naturligare blir denna gest och desto mindre skuld växer. Du måste bara börja komma dit.

Psykologer vet detta bättre än någon annan: gränser är inte väggar, utan dörrar. De visar dig hur du kommer in i ditt utrymme utan att skada dig själv. Och att sätta gränser handlar inte om att göra andra besvikna; det handlar om att äntligen respektera dig själv. Även om ordet "nej" verkar hårt, är det som verkligen är hårt det där påtvingade "jaet". Att säga "nej" till en sista minuten-fest fyrtio minuter bort med tåg gör dig inte till ett hjärtlöst monster, bara någon som har andra prioriteringar: sitt eget välbefinnande .