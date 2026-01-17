Applåderar kändisar som poserar utan smink: här är varför du borde sluta

Från Pamela Anderson till Meghan Markle och Cameron Diaz visar allt fler kändisar sina bara ansikten och avstår från smink. Varje gång en av dem dyker upp utan smink rusar allmänheten till för att applådera denna "modiga" gest, som om det vore en heroisk handling att vara sig själv. Att gratulera stjärnor som släpper sminkmasken är inte lika smickrande.

Stjärnor utan smink: en falsk revolution

Pamela Anderson lanserade vad många kallar en "militant rörelse", till och med ett uppror mot skönhetsnormer. Baywatch-stjärnan, känd för sitt pärlfärgade gloss och sin rökiga ögonskugga, övergav konstfällan och effektiviserade sin makeuprutin. Hon var pionjär för en minimalistisk look, mer okomplicerad och lättillgänglig. Hon populariserade en naturlig estetik och krossade myten om den perfekta kvinnan, felfri från morgon till kväll.

Andra kvinnliga kändisar har följt efter och poserat en efter en utan ett spår av smink eller ens en droppe foundation. Det fanns Lady Gaga, som är känd för sin noggranna uppmärksamhet på detaljer med sin sminkväska. Det fanns också Jennifer Lopez och Julia Roberts, som i en filosofisk utstrålning förklarade : "Perfektion är en nations sjukdom." Trötta på att förstärka vanliga kvinnors osäkerheter och omedvetet vidmakthålla föråldrade normer, anammar kändisar en mer blygsam inställning i sina selfies.

Den senaste minimalistiska bilden? Meghan Markle, som pryder omslaget till Harper's Bazaar med sina fräknar som syns och sin felfria hy. Närhelst en framstående kvinna omfamnar denna övning i enkelhet, lockar hon en mängd superlativ. Stjärnor, som verkar genomgå en långvarig kosmetisk avgiftning , får komplimanger och berömmelse, medan den genomsnittliga kvinnan, avklädd concealer och smink, anklagas för att försumma sitt utseende. I en tid då det artificiella är oskiljbart från det verkliga, är dessa bilder en välkommen syn. Men även om kändisar försiktigt avgiftar vår blick, följer de fortfarande samhällets normer.

När "ingen sminkning" blir en medieuppvisning

Denna iscensättning av "naturlighet" vilar på en paradox: bara de vars ansikten redan överensstämmer med dominerande normer har råd att bli applåderade för sin brist på smink. Slät hud, symmetriska drag, obefläckad skönhet: medias blick förblir överseende eftersom konformiteten består. Sminket försvinner, men normerna står stadigt kvar.

Medan Pamela Anderson, den ledande figuren inom "no makeup"-rörelsen, får hyllningar och positionerar sig som rebell, möts kvinnor som faller utanför mainstreamen av hård kritik . Stjärnor som trotsar skönhetsreglerna får vältaliga kommentarer , medan vi får rättfärdiga vår förmodade brist på enkel makeup. Istället för att förkroppsliga förändring och tänja på gränser – och inte bara de som är relaterade till deras utseende – vidmakthåller de gamla vanor: sammanblandningen av utseende och personlighet.

Genom att posera utan smink ägnar de sig åt vad som mer rakt på sak kallas imagemarknadsföring. De marknadsför en mer lättillgänglig och mindre idealiserad version av sig själva innan kändismedia framställer dem i ett osmickrande ljus. Visst, de är mer relaterbara, men de är fortfarande långt ifrån genomsnittspersonen. På de flesta av dessa ofiltrerade foton har stjärnorna slät hud, en fräsch hy och perfekt preparerade ögonbryn. Kort sagt, en sanerad vision av denna förmodat "rustika" skönhet. Resultatet: istället för att lugna oss skapar dessa bilder orealistiska förväntningar.

Att göra det till en händelse förstärker undantaget, inte normen

Kändisar som poserar utan smink och kysser sina spegelbilder hamnar i rubrikerna, åtföljda av berömmande men klumpiga adjektiv. Som om att sminka sig vore en risk, en modig handling eller ett djärvt uttalande. Det har nästan blivit en fråga av nationell betydelse.

Det är dock fel att omedelbart börja berömma en kändis bara ansikte när de medvetet lämnar sin makeup oanvänd. Det får oss att tro att det är spektakulärt att gå utan smink , inte vanligt. Att ett bart ansikte är mer överraskande och mindre vanligt än ett med smink.

Pamela Anderson, som slutade med sina hudblekningsupptåg för två år sedan, framställs fortfarande som en tapper och modig kvinna. Frasen "utan smink" är nästan ett marknadsföringsknep, ett klickbete. Den följer henne i varje pressartikel som en tyngd. Den ger näring åt en ohälsosam nyfikenhet på kvinnors utseende och antyder att hon inte är något mer än ett ansikte. Däremot befinner sig George Clooney, stolt över sitt salt-och-peppar-hår, inte i centrum för hårrelaterade nyheter varje gång han framträder offentligt.

Fira i tystnad hellre än att gratulera högljutt

Att gratulera, kommentera och dela dessa bilder brett är att bekräfta att ett ansikte utan smink fortfarande är något värt att uppmärksammas och därmed bedömas. Att fira i tystnad, å andra sidan, är att inte reagera, inte att betona, inte att särskilja. Det är att behandla ett osminkat ansikte med samma likgiltighet som vilket annat utseende som helst. Denna neutralitet, som verkar vara ett rent manligt privilegium, är nödvändig för att befria kvinnor från pressen att anpassa sig till skönhetsstandarder.

Även kändisar, som fotograferas precis efter att de vaknat, kontrollerar sitt utseende och är inte alltid transparenta. De kan fuska med BB-kräm och skapa illusionen av att inte ha smink. För omslaget till Harper's Bazaar lät Meghan Markle en makeupartist göra sitt jobb, men hon valde att hålla det tyst för trovärdighetens skull. Därav vikten av att dämpa applåderna.

Genom att sluta berömma dem tar vi ingenting ifrån dem som väljer att inte bära smink. Tvärtom ger vi dem tillbaka något väsentligt: rätten att existera utan att förvandlas till en symbol.