”Jag hatar att laga mat”: vad detta avslöjar på djupet

För dig är matlagning inte ett trevligt tidsfördriv; det är ett sysslomässigt besvär. Du vill mycket hellre lägga upp fötterna än stå i köket. När du har gäster gör du en övermänsklig ansträngning för att laga mat, oavsett om det tar 20 minuter eller tre timmar. Det är helt enkelt slöseri med tid. Om du märker att du säger "Jag hatar att laga mat" varje gång du tar på dig förklädet, är det inte brist på viljestyrka eller ett tecken på lathet.

Ett tecken på hög inre stress

Det finns de som försörjer sig på matlagning, och andra som suckar vid blotta tanken på att plocka upp en kastrull eller en träsked. När du lagar mat visslar du inte den glada melodin eller svajar till musiken som i filmerna; du suckar i förtvivlan. Du drömmer om en robot i "Black Mirror"-stil som skulle befria dig från denna otacksamma uppgift och sätta stopp för den oändliga frågan "Vad blir det till middag?".

Faktum är att du regelbundet blir kritiserad för din kulinariska lathet, som om vi alla vore födda med Cyril Lignacs kulinariska talang. Medan matlagning för vissa är en konst, är det för dig en brist. Och bara av den anledningen känner du dig onormal. Varför verkar det så oacceptabelt att hata matlagning när det är helt normalt att hata stickning eller yoga? Förmodligen för att det innebär en viss självständighet och en hälsosam livsstil att ha matlagningskunskaper.

Att laga en balanserad måltid som är både visuellt tilltalande och utsökt, samtidigt som man jonglerar scheman och allas kostpreferenser, kan snabbt bli en stressig övning. Denna aversion är inte bara en smakfråga; den återspeglar en svårighet att hantera stressen i samband med hushållsansvar. Enligt psykologer kan vägran att laga mat vara ett omedvetet sätt att skydda sig mot ångest eller mental överbelastning. Att avvisa denna uppgift blir en signal: kroppen och sinnet säger "stopp" innan aktiviteten genererar frustration eller en känsla av misslyckande.

En fråga om barndom och lärande

Som du säkert vet lär sig barn genom imitation och kopierar beteenden hos andra omkring dem. Om din mamma gav dig en nästan kommersiell bild av denna hobby, behöll du förmodligen bara positiva minnen. Omvänt, om du såg henne klaga över grytor och stekpannor och klaga på matlagningen vid varje måltid, är chansen stor att du ärvde hennes frustration och rädsla för att gå bakom disken.

En barndom där matlagning sågs som en syssla, eller en familjemiljö där måltider var en källa till konflikt eller dömande, kan lämna djupa spår. Således uttrycker en person som hatar matlagning inte bara en aktuell preferens, utan kan omedvetet återuppleva känslomässiga upplevelser från sitt förflutna. Köket blir då ett symboliskt utrymme, laddat med förväntningar och minnen, snarare än ett ögonblick av njutning. Detta gäller särskilt när familjeköket har varit platsen för gräl, tillrättavisningar eller utgångspunkten för ätstörningar.

Länken mellan kreativitet och perfektion

Att hata att laga mat speglar också ett starkt behov av självkontroll. Matlagning innebär ju att det är en riskfaktor: det är inte alltid en exakt vetenskap. Ibland går det fel: Tarte Tatin är ett utmärkt exempel, men ändå har den blivit en kultklassiker. Du är rädd för att inte uppnå det fotogeniska resultat som utlovas i kokboken, för att använda för mycket eller för lite salt, för att göra dina smaklökar besvikna. Du är rädd för att misslyckas som om du deltog i en serie som "MasterChef". I slutändan förstör andras åsikter njutningen.

Testa ett recept, justera smaker, improvisera med ingredienser… Även om detta är stimulerande för fantastiska kockar, ogillar vissa människor denna frihet, inte på grund av brist på talang, utan för att de känner press att vara perfekta. En aversion mot matlagning kan då återspegla en latent perfektionism, en rädsla för att göra misstag eller att inte leva upp till förväntningarna, vare sig de är verkliga eller inbillade.

En känslig relation med sig själv

Att laga mat åt andra innebär en kolossal mental börda. Under dessa omständigheter har du dina ursäkter. Du vill inte vara hembiträde och ta hand om veckans meny. Vilket är förståeligt i en värld som rör sig i halsbrytande fart och där tid nästan är en lyx. Å andra sidan är det annorlunda att laga mat bara för sig själv. Att hata att laga mat, även när det är för egen konsumtion, signalerar en inre konflikt. Du kämpar med att prioritera dina egna behov. Värre är att du känner dig skyldig när du ägnar tid åt dig själv.

Att laga en måltid kräver egenvård, att man förutser sina egna näringsmässiga och känslomässiga behov. I den meningen kan säga "Jag hatar att laga mat" återspegla vår förmåga att ta hand om oss själva och hitta en balans mellan skyldigheter och nöje.

För vissa är matlagning en tillflyktsort från kaoset, en värdefull meditativ aktivitet efter en lång dag. För andra är det en konfrontation med trauman, rädslor, den kvarvarande stanken av inre oro.