Säger folk att du ber om ursäkt för mycket? Här är vad det kan avslöja.

Att säga "förlåt" är en vanlig social reflex, men för vissa människor blir det nästan som en tic att be om ursäkt. De ber om ursäkt för allt: att vara två minuter sena, en trivial kommentar eller till och med när de inte har gjort något fel. Som psykologen Yves-Alexandre Thalmann förklarar, enligt tidskriften Psychologies , har denna tendens ofta sina rötter i barndomen.

Ett känslomässigt tomrum att fylla

Enligt psykoanalytikern Pascal Neveu kan ständiga ursäkter vara ett tecken på narcissistisk bräcklighet. De drabbade kämpar för att känna sig älskade för dem de är; de försöker behålla andras tillgivenhet genom sina ursäkter. Som barn kan de ha varit överbeskyddade eller, omvänt, saknat bekräftelse, vilket har ingjutit i dem idén att de måste "förtjäna" andras kärlek.

Ett tyranniskt överjag

Psykoanalys frammanar också föreställningen om överjaget, denna inre moraliska auktoritet som dikterar vad man "borde" göra. Ett alltför strängt överjag leder till oberättigade ursäkter, som om varje "ofullkomlig" tanke eller önskan vore ett fel. Dessa individer lever i en ständig spänning mellan önskan att vara fria och rädslan för att vara förkastliga.

En illusion av kontroll

Slutligen, enligt Yves-Alexandre Thalmann, kan det att be om ursäkter utan rättfärdigande ge en paradoxal form av makt: genom att förklara sig ansvariga för allt förblir dessa individer i situationens centrum. Det är ett omedvetet sätt att lugna sig själva, att ge mening åt det de inte kan kontrollera.

Hur man bryter cykeln

Psykologer rekommenderar att man lär sig att verifiera berättigandet i sina ursäkter. Innan man säger "förlåt", fråga sig själv: "Har jag verkligen sårat någon?" eller "Är jag ansvarig för vad som hände?" Om svaret är nej, finns det ingen anledning att be om ursäkt. Att bryta sig loss från denna vana innebär också att befria sig från överdriven självbedömning – och att återigen lära sig att vara lika snäll mot sig själv som man är mot andra.

Att säga "förlåt" är inte i sig dåligt, men när det blir automatiskt att be om ursäkt avslöjar det ofta en djupare obehagskänsla, driven av en rädsla för att misshaga andra, överdrivna inre krav eller ett omedvetet behov av kontroll. Att bli medveten om denna mekanism är redan det första steget mot förändring.