Att sniffa på fingrarna är kanske inte en så konstig gest som man kan tro.

Vissa biter på naglarna, skakar på benet så hårt att soffan vibrerar, eller gnuggar sig i håret varje gång de får en stund att tänka. Andra luktar på fingret som ett barn andas in sin säkerhetsfilt, som inte har tvättats på flera år. Med pekfingret instoppat under näsan eller handen för munnen lugnar de sig själva med sin egen kroppslukt.

Varför frestas vi att känna lukten av våra egna dofter?

Alla minns bilden av den tyska landslagstränaren i fotboll under EM 2016. I videoklippet, som har blivit en viral meme, syns han sniffa på fingrarna med samma iver som en glasstrut. Detta beror på att vårt luktsinne har en väldigt speciell koppling till vår hjärna. Till skillnad från andra sinnen färdas lukter längs en neural krets som är nära kopplad till minne och känslor. Så fort en luktmolekyl når näsan utlöser den en kaskad av signaler som färdas till hjärnregioner involverade i minnen, instinkter och känslomässiga reaktioner.

Det är också därför en enkel doft omedelbart kan förflytta dig tillbaka till ett barndomshem, en sommardoft eller ett ögonblick av bekvämlighet . Vår egen kroppslukt är inget undantag. Faktum är att alla har en slags personlig "olfaktorisk signatur". Mellan hudens mikrobiota – de miljarder bakterier som finns naturligt på huden – genetik, kost och till och med immunförsvaret luktar inga två kroppar exakt likadant.

En gest mer utbredd än man kan tro

Vad som verkar vara en isolerad egenhet kan faktiskt vara ett ganska vanligt mänskligt beteende. En studie utförd av israeliska forskare observerade ett överraskande fenomen: många människor för spontant händerna till näsan under dagen, ibland utan att ens inse det. Denna vana, ofta jämförd med en besvärlig form av tvångssyndrom, har dokumenterats av forskare vid Weizmanninstitutet i Israel.

Ännu mer överraskande verkade denna reflex intensifieras efter en så vanlig social interaktion som ett handslag. Forskare ser detta som en subtil form av luktmässig "informationsinsamling". Även om det inte utgör storskalig djurkommunikation fortsätter våra näsor, i tysthet, att analysera vår sociala miljö. I slutändan är det en nästan primitiv reflex. Som jämförelse använder hundar samma strategi när de sniffar på andra saker (ingen anledning att utveckla, alla förstår).

En lugnande mekanism för hjärnan?

Utöver sensorisk nyfikenhet föreslår vissa specialister en annan förklaring: att känna sin egen doft kan ha en lugnande effekt. Liksom ett välbekant plagg, en personlig kudde eller den älskade trygghetsfilten genomsyrad av luktminnen , skulle vår doft representera en intim referenspunkt.

För vissa oroliga eller stressade individer kan det att sniffa på fingrarna omedvetet bidra till ett behov av trygghet, ett tyst sätt att hitta förtrogenhet i en instabil miljö. Med andra ord återspeglar denna gest inte nödvändigtvis en fascination för kroppslukt, utan snarare ett sökande efter sensorisk trygghet.

När borde vi vara oroliga?

I de allra flesta fall är detta beteende inget att oroa sig för. Tillfällig, nästan automatisk sniffning är oftast en fråga om vana eller undermedvetenhet. Men om gesten blir påträngande, repetitiv, svår att kontrollera eller åtföljs av ihållande ångest, kan den ibland vara en del av ett bredare tvångsmässigt mönster. Endast i detta sammanhang kan råd från en psykiatrisk vårdgivare vara till hjälp.

I slutändan kanske det konstiga beteende vi föreställer oss att sniffa på fingrarna inte är det. Det är främst en subtil påminnelse om att vårt luktsinne, även i skärmarnas och skönhetsfilternas tidsålder, fortsätter att styra en förvånansvärt viktig del av vår relation med oss själva.