"Impostersyndromet", denna osynliga mekanism som undergräver självförtroendet

Har du någonsin känt dig malplacerad, trots dina framgångar? Som om din framgång var ett missförstånd och du riskerade att bli "avmaskerad" när som helst? Var säker: den här känslan är vanlig, djupt mänsklig, och framför allt definierar den inte på något sätt ditt värde.

Ett kvarstående tvivel trots mycket verkliga bevis

Impostersyndromet identifierades först 1978 av psykologerna Pauline Clance och Suzanne Imes . Det kännetecknas av en ihållande känsla av illegitimitet, även inför objektiva resultat, examina, befordringar eller positiv feedback. Du kanske har arbetat hårt, uppnått stor framgång, fått uppriktigt beröm ... och ändå viskar en liten röst inom dig att det egentligen inte är tack vare dig.

Människor som drabbas tenderar att tillskriva sina framgångar till tur, slump, god timing eller andras vänlighet, snarare än till deras färdigheter, ansträngningar eller intelligens. Denna mekanism fungerar som ett förvrängande filter: allt som bekräftar ditt värde minimeras, allt som liknar ett tvivel förstärks.

Ett fenomen som är mycket mer utbrett än vi tror

I motsats till vad många tror drabbar impostersyndrom inte bara kvinnor, även om de ofta är mer utsatta för det, särskilt på grund av ihållande stereotyper eller deras underrepresentation inom vissa områden som vetenskap, teknik, politik eller ledarpositioner.

En studie från 2020 av studenter och vårdpersonal visade att över 80 % av dem hade upplevt symtom relaterade till detta syndrom någon gång i livet. Med andra ord är denna känsla inte begränsad till en minoritet eller en specifik profil: den drabbar ljusa, engagerade och kompetenta människor på alla framgångsnivåer.

Mycket verkliga konsekvenser för ditt välbefinnande

Även om det är osynligt kan impostersyndromet ta hårt på din mentala och emotionella hälsa. När det får fäste kan det leda till:

Konstant ångest relaterad till prestation;

Utmattande perfektionism , där ingenting någonsin är tillräckligt bra;

En intensiv rädsla för misslyckande eller dömande;

Sömnstörningar, kronisk trötthet eller en känsla av mental överbelastning;

Självsaboterande beteenden, som att undvika vissa möjligheter, tacka nej till befordringar eller att tona i bakgrunden i sammanhang där du skulle kunna glänsa.

Denna mekanism skyddar dig inte; den håller dig tillbaka. Den hindrar dig från att fullt ut inse ditt värde, din potential och din rätt att ta det utrymme du förtjänar.

Att återfå kontrollen över denna inre dialog

Den goda nyheten är att impostersyndrom inte är oundvikligt. Det första steget är att namnge det. Att sätta ord på vad du känner hjälper redan till att distansera dig från dessa automatiska tankar. Att prata om det med nära och kära, betrodda kollegor eller en psykiatrisk vårdgivare kan avsevärt minska denna inre börda.

Andra betonghävstänger kan hjälpa dig:

För dagbok över dina framgångar, stora som små, för att på ett konkret sätt kunna dokumentera dina färdigheter;

Lär dig att ta emot en komplimang utan att förringa den, utan att rättfärdiga dig själv, helt enkelt genom att säga "tack";

Acceptera att det är en del av lärandet att göra misstag och att det inte ifrågasätter din legitimitet;

Att gå med i stödgrupper, professionella nätverk eller mentorprogram är särskilt användbart i konkurrensutsatta miljöer.

Vad detta syndrom egentligen säger om dig

Impostersyndromet visar inte brist på förtjänster, utan ofta överdrivna krav på sig själv, drivna av en kultur av prestation, jämförelse och perfektion. Det drabbar ofta engagerade, samvetsgranna människor som vill göra bra ifrån sig – djupt positiva egenskaper.

Kort sagt, att inse denna mekanism är redan en vänlig handling mot dig själv. Det är att välja att behandla dig själv med samma omsorg som du ger andra. Du har rätt att tvivla, men framför allt har du rätt att lyckas, att lära dig, att växa och att ta din plats, utan att be om ursäkt för att du existerar.