Att tro att man inte har någon talang: hur man tystar den där kritiska lilla rösten

Émilie Laurent
Je n'ai pas de talent
Extrait du film "I feel Pretty"

Sport, konst, intellektuella sysselsättningar, gör-det-själv-projekt. Du har provat allt, men du utmärker dig inte i någonting. Medan dina vänner och familj alla har en favoritaktivitet och till och med tävlar, har du ingen talang att skryta med. Du provar nya hobbyer i hopp om att upptäcka en gåva för stickning eller schack, men dina försök förstärker bara din osäkerhet. Det enda tidsfördrivet du är oslagbar i är att imitera Calimero, och det är dags att det ändras.

Talang är inte nödvändigtvis "spektakulär".

Dansa? Du har två vänsterfötter. Rita? Du har inte tillräckligt med fantasi för denna kreativa aktivitet. Sjunga? Ja, men bara i badrummet. Gitarr? Du håller nästan på att bryta en sträng varje gång du rör vid den. Poesi? Ditt sista försök till poesi går tillbaka till högstadiet, och det var inte direkt briljant. Laga mat då? Du förstör varje rätt du provar. Varför inte teater då? Du riskerar att få tomater kastade på dig efter varje föreställning. Till slut, efter att ha utvärderat din situation, kommer du till denna sorgliga slutsats: "Jag har ingen talang."

När du deltar i kreativa workshops med dina vänner känner du dig som en outsider. Och även om dina nära och kära försöker lugna dig genom att stödja din "abstrakta", "galna vetenskapsman"-stil, känner du dig otillräcklig bland underbarn. Låt oss först gå tillbaka till grunderna. I ordboken är talang en naturlig eller förvärvad förmåga inom ett område eller en aktivitet. Så du behöver inte veta hur man spelar fotboll som Mbappé eller rivalen Beyoncé för att besitta den.

Med andra ord, att märka när din vän inte mår bra utan att hon säger det är en talang, precis som att få folk att skratta under spända stunder eller att klippa gräsmattan jämnt. Men i ett samhälle som ständigt dyrkar prestationer och bara belönar de som är involverade i mästerskap och tävlingar tenderar vi att tona ner dessa små gåvor. ”Eftersom det är ’lätt’ att använda vår talang antar vi att det vi åstadkommer inte är extraordinärt. Ja, i vår uppväxt förtjänas prestationer; man måste anstränga sig för att uppnå dem”, förklarar Christian Sempéres, en personlig utvecklingscoach.

Talang finns inom var och en av oss.

Visserligen har du inte dussintals medaljer hängande på väggen, och inte heller troféer utställda i din lägenhet. Den enda tävlingen du någonsin deltagit i var terränglöpning mellan skolor, vilket var obligatoriskt. Dina föräldrar försökte hitta någon fallenhet hos dig, men utan resultat. Ändå är det ingen idé att tycka synd om dig själv eller avundas dina vänner, som verkar förvandla allt de rör vid till guld.

I slutändan handlar allt om tankesätt. Som Flaubert så träffande uttryckte det: "För att ha talang måste man vara övertygad om att man besitter den." Med andra ord måste man tro på sig själv för att se talang där man minst anar det. Talang är inte bara en färdighet; det är ett sinnestillstånd. Sångaren Ed Sheeran sa att han hade "begränsad talang som barn", och idag fyller han konserthus och säljer miljontals skivor. Med andra ord, allt som krävs är det där mentala genombrottet för att inse sin talang, hur dold den än må vara.

Lägger du märke till detaljer som andra missar? Det är en talang: ett skarpt öga för detaljer. Kan du tyda instruktioner med en snabb blick? Det är ett tecken på ett logiskt sinne. Har du en frodig trädgård? Det är en talang: du har gröna fingrar. För att sätta saker i perspektiv kan du titta på programmet "France's Got Talent". Du kanske ser erfarna cirkusartister, spaghettiakrobater eller dansare koreografera jinglar.

Att värdesätta sina talanger dagligen

Utöver att bara identifiera dem är det viktiga att lära sig att odla dem och visa upp dem i vardagen. Det handlar inte nödvändigtvis om att sträva efter perfektion eller offentligt erkännande, utan om att erkänna att varje handling, varje färdighet, även den minsta, har värde. Att notera sina framgångar, hur små de än är , hjälper till att stärka självförtroendet och förändra sin uppfattning om sina förmågor.

Att ta sig tid att fira sina talanger, oavsett om det handlar om att få kontakt med andra, organisera sitt boende eller lösa ett praktiskt problem, gör att man kan fokusera på sina styrkor snarare än sina svagheter. Med detta tillvägagångssätt upphör begreppet talang att vara ett avlägset koncept reserverat för eliten och blir en konkret källa till personlig tillfredsställelse. Lite i taget blir dessa handlingar, dessa färdigheter, konkreta bevis på att man alltid har haft förmågan att göra skillnad inom sig, även om det är diskret.

Talang handlar inte bara om att kunna återge en låt på gehör utan en enda felaktig ton eller att producera museumsvärda verk. Det är ibland mer subtilt, mindre synligt, men när det väl upptäcks förändrar det uppfattningen . Nej, du är inte en antihjälte, utan en hjälte i förnekelse.

Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
