Långt ifrån standarderna omdefinierar ansiktsasymmetri charmens koder

Ansiktena som delas bakom skönhetshashtaggar är alla "harmoniska". Och denna "perfekta" geometri verkar nästan misstänksam, till och med overklig. Även om samhället har övertygat oss om att en något excentrisk blick, ett ögonbryn högre än det andra, eller en sned näsa är avvikelser, är dessa små egenheter, som bara syns under ett förstoringsglas, i verkligheten helt normala. Praktiskt taget ingen människa på jorden har ett symmetriskt ansikte, och det är dags att fira dessa drag som sociala medier är så angelägna om att "korrigera".

Ansiktsasymmetri, långt ifrån en anatomisk defekt

När man dröjer sig kvar för länge framför spegeln börjar man känna sig som en Picasso-målning. Ju närmare man granskar sig själv, desto mer liknar ens spegelbild ett abstrakt konstporträtt. Det ena ögat är mer öppet än det andra, det ena ögonlocket hänger åt vänster men inte det högra, man har en grop på ena sidan och den ena läppen är fylligare än den andra.

Ditt ansikte är inte exakt likadant på båda sidor. Denna asymmetri är ännu mer märkbar på foton. På dessa bilder, som är avsedda att vara minnen och inte verktyg för självkritik, sticker dessa små detaljer som vanligtvis går obemärkta plötsligt ut. Detta förklarar varför en av dina profiler är mer "fotogenisk" och "attraktiv" än den andra.

Även om symmetri ofta är synonymt med perfektion, förblir det en tidningsutopi eller ett ideal från en kirurgmottagning. Faktum är att du är som 99 % av människorna i världen: du har ett asymmetriskt ansikte. ”Cro-Magnon-människan uppvisade redan denna asymmetri. Han hade fyrkantiga ögonhålor, och den ena var mindre än den andra. Lucy hade det också, för den delen”, förklarar Dr. Marc Divaris .

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jette (@jette)

Ett ansikte delat i två, en garanterad singularitet

I tidningar är det alltid samma gamla historia. Du uppmuntras att överge vissa vanor för att "återbalansera" dina ansiktsdrag och förstöra genetikens verk, som om det bara vore ett "perfekt" utkast. Ändå gör denna asymmetri, vare sig den är mer eller mindre märkbar, dig unik och även mer "mänsklig". Även om myten om det perfekt parallella ansiktet tilltalar många kvinnor, är det bara ytterligare ett påfund av samhällets påtryckningar. Enligt experten är ett perfekt proportionerat ansikte "ett garanterat monsterhuvud".

Enligt experten har du ett ansikte med två distinkta stilar. Han beskriver den ena sidan som mjukare, ibland kallad den "barnsliga sidan". Trägen kan verka finare, med mer delikata konturer. Eftersom benstrukturen ofta är mindre framträdande är vävnaderna också något mindre fasta, vilket kan göra att ålderstecken visar sig lite tidigare.

Omvänt kan den andra sidan av ansiktet verka mer strukturerad, med något fylligare eller mer definierade drag. Denna sida, ibland kallad "vuxensidan", uppfattas ofta som mer robust. Tack vare detta naturliga stöd tenderar den att vara mer motståndskraftig mot åldrande och förändras långsammare.

Asymmetriskt ansikte och kognitiv kraft: den märkliga kopplingen

Efter att ha läst underhållande böcker eller sett redigerade foton som ger en illusion av enhetliga ansikten har du förmodligen försökt skapa en personlig look och jämna ut dina drag. Kanske genom att förlänga dina läppar något med smink, omforma dina ojämna ögonbryn eller räta ut din näsa på konstgjord väg genom konsten att konturera.

Ändå är det som samhället outtröttligt presenterar som en brist i själva verket en underbar gåva. Detta är slutsatsen av en studie som utförts av forskare vid School of Psychology vid University of Auckland och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Symmetry . Deras arbete tyder på att asymmetri inte är ett "problem" med tillväxt, utan snarare en naturlig egenskap hos levande varelser, djupt rotad i vår biologi. Den kan till och med spela en roll i hur vissa mänskliga förmågor fungerar korrekt.

För att komma fram till dessa slutsatser studerade forskarna utvecklingen av asymmetrier hos människor, såväl som hos andra arter. De observerade att dessa skillnader mellan kroppens två sidor alltid har funnits och att de bidrar till utvecklingen av viktiga funktioner som språk, koordination och finmotorik (till exempel användning av händerna).

En annan intressant punkt gäller hjärnan: den är naturligt asymmetrisk, med hjärnhalvor som inte har exakt samma roller. Denna organisation möjliggör en form av specialisering, där varje "sida" av hjärnan bidrar till olika färdigheter, vilket gör vår övergripande funktion mer effektiv och bättre anpassad.

I slutändan är det inte konstigt att ha ett asymmetriskt ansikte. Det som är konstigt är att tro att det är det. Så nästa gång du ser en bild på en snygg tjej med ett perfekt skulpterat ansikte, ifrågasätt inte ditt utseende, utan snarare dina skönhetsstandarder.