Glöm utseendet: dessa personlighetsdrag får alla att smälta.

I en tid där utseendet är den absoluta prioriteten förbiser vi ofta själens egenskaper, de som ingen mängd kirurgi kan ersätta. Det fysiska utseendet förändras med åren, medan personligheten förblir intakt trots tidens gång. Sann skönhet syns inte; den uttrycks och levs. I denna tid av Botox, läppfyllningar och för tidiga kosmetiska ingrepp är det avgörande att värdesätta inre rikedom.

Personlighet före fysiskt utseende

Idag oroar sig 10-åriga flickor redan för rynkor de inte ens har, 20-åriga kvinnor spenderar sin första lön på injektioner och män flockas till Turkiet för att åtgärda sina hårosäkerheter . Utseende är inte längre bara en detalj; det är ett viktigt kriterium, en estetisk bekräftelse, till och med en charmförstärkare.

Ändå är det bara en fasad, enbart en butikslokal. Om bokomslaget är det första visuella elementet som fångar vår blick i en bokhandel, spelar innehållet mycket större roll än formen. Tja, det är i stort sett detsamma för människor. Visst är det fysiska utseendet viktigt, men personligheten segrar och kan vinna våra hjärtan.

Till skillnad från fysiskt utseende är personligheten sällan föränderlig. Det är omöjligt att dölja sin sanna natur: den återkommer alltid med besked, trots alla försök att dölja den. Mer autentisk, mer rå och mindre formbar, personlighet är vår mest värdefulla tillgång. I en studie publicerad i tidskriften Archives of Sexual Behavior upptäckte brasilianska forskare två attribut som är mer slående än fylliga läppar och en timglasfigur.

Dessa karaktärsdrag som gör hela skillnaden

I denna storskaliga studie , som genomfördes på 778 cisgenderbrasilianare i åldrarna 18 till 64, presenterade forskarna deltagarna en enkel övning. Målet? Att skapa en sammansatt skiss av sin idealpartner. Och det handlade inte om att pussla ihop delar av tidningsmodeller för att bilda en enda kropp. Målet här var att utveckla en psykologisk profil av sin idealpartner. De fick poäng som de kunde fördela som de ville över fem egenskaper: intelligens, vänlighet, fysisk attraktionskraft, hälsa och socioekonomisk status.

Och mot alla förväntningar lade respondenterna större värde på intelligens och vänlighet. Enligt denna upplysande och djupt lugnande studie är dessa viktiga kriterier, de viktigaste bitarna i det psykologiska pusslet. Även om det i kärlekens språk ibland är ett artigt sätt att avvisa någons närmanden att säga "du är snäll", verkar det säga mycket.

Med andra ord, intelligens i kombination med vänlighet trumfar fysiskt utseende och ekonomisk status. Sensmoralen i historien: det är bättre att fullända och visa upp det man redan har än att vilja ha det man inte vill ha. "I vilket fall som helst, om du vill attrahera fler potentiella partners, verkar det vara din bästa tillgång att arbeta med din hjärna och personlighet", sa Joao Francisco Goes Braga Takayanagi till PsyPost .

Skönheten finns någon annanstans än på kroppen.

I en tid där det är nästan normalt att smörja in sig med anti-agingkräm vid 18 års ålder och där skönhet reduceras till en vulgär tävlan om likheter, verkar inre skönhet vara ett avlägset begrepp. I en tid som är intolerant mot åldrande och pro-kirurgisk kirurgi glömmer vi alltför ofta att fira de egenskaper som undgår ögat men som talar till hjärtat.

Ändå, bakom en krokig näsa, ett snett leende, knubbiga kinder eller tjocka glasögon, finns en ovärderlig skatt: altruism, empati, generositet, humor och intelligens. Kroppen är bara ett juvelskrin fyllt med diamanter.

Så var inte rädd för att vara dig själv i sociala situationer och uttrycka din personlighet. Dessa egenskaper, som ofta hyllas men inte alltid uppskattas för sitt sanna värde, är dina styrkor.