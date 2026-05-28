"Jag känner inte längre igen min son": hur maskulinism stör bandet mellan vissa mödrar och deras söner?

Det börjar ofta med subtila tecken. En kortfattad kommentar vid middagen, en video som delas utan förklaring, ett hånfullt skratt åt ordet "feminism". Lite i taget säger vissa mödrar att de ser sin sons attityd förändras, till den grad att de inte längre känner igen det band de trodde var starkt och uppenbart.

Osynliga sprickor i vardagen

Dessa spänningar uppstår inte ur en enskild händelse, utan ur en ansamling av faktorer. Språket blir hårdare, åsikter hårdnar och kvinnor beskrivs ibland som "motståndare" eller "misstänksamma figurer". I detta klimat blir modern omedvetet det primära målet för diskurs som nedvärderar kvinnor i allmänhet, även när den inte riktar sig direkt mot henne.

En ideologi som nu tas på allvar

Den 21 januari 2026 publicerade Högsta rådet för jämställdhet en rapport som tar upp ett "maskulinistiskt hot". Den beskriver ett strukturerat ideologiskt system baserat på manlig överhöghet och fientlighet mot kvinnor. Siffrorna illustrerar fenomenets omfattning: 17 % av fransmännen ansluter sig till fientlig sexism, med en betydande skillnad mellan män (23 %) och kvinnor (12 %). Rapporten framhåller också att 84 % av offren för cybersexism är kvinnor, vilket bekräftar omfattningen av våld online.

Ett växande generationsklyfta

Bland 15- till 24-åringar är skillnaderna i uppfattning särskilt uttalade. 75 % av unga kvinnor anser att det är en nackdel i samhället att vara kvinna, jämfört med 42 % av unga män. Dessutom anser 39 % av männen fortfarande att feminismen är ett hot mot deras position. Denna klyfta ger näring åt en konkurrensutsatt syn på könsrelationer: jämställdhet uppfattas som ett nollsummespel, där främjandet av kvinnors rättigheter ses som en förlust för män. I detta sammanhang är familjespänningar bara en återspegling av en bredare klyfta.

När sociala medier formar uppfattningar

En del av denna radikalisering sker online. Plattformar som TikTok, X (tidigare Twitter) och YouTube fungerar ofta som inkörsportar till innehåll fokuserat på dejting, framgång eller självförtroende, vilket gradvis glider mot fientlig retorik. Faran ligger inte bara i själva innehållet, utan också i dess rekommendationssystem, som fångar användare i homogena bubblor. En brittisk kvalitativ studie av Ofcom beskriver en fragmenterad "manosfär", där social isolering förstärker de mest radikala idéerna.

Att förstå utan att trivialisera

Inte all ångest i tonåren leder till maskulinism, men när personlig frustration övergår i avvisande av kvinnor sker en förändring. Kvinnor blir symboliska måltavlor och kvinnliga röster misskrediteras.

Inför denna situation kan frestelsen att splittra familjen verka uppenbar. Vissa specialister rekommenderar dock att man upprätthåller en dialog utan att validera fientliga uttalanden, frågar efter källor och sätter tydliga gränser för vad som utgör respekt. Slutligen betonar institutionerna att lösningen inte enbart kan förlita sig på familjer. Utbildning om relationer och bättre reglering av onlineplattformar presenteras som viktiga verktyg.

I slutändan går frågan långt bortom mor-son-relationen: den handlar om hur ett samhälle kan bevara dialog utan att låta en världsbild få fäste, både privat och online, där kvinnor blir motståndare.