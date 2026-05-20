I Sydkorea är dessa postpartumcenter lika fascinerande som de är splittrande.

Medan nyblivna mödrar i de flesta länder världen över återvänder hem direkt efter förlossningen, finner de i Sydkorea en tillflykt i anläggningar som är en hybrid av lyxhotell och wellnesscenter. Massage, skräddarsydda måltider, psykologiskt stöd, kroppsbehandlingar… i dessa lugna oaser får kvinnor kunglig behandling. Ett välkommet initiativ, men paradoxalt i ett land där födelsetalen minskar varje år.

Vila efter förlossningen, en tusenårig tradition

I Frankrike och andra västländer hinner kvinnor knappt återhämta sig från förlossningen innan de måste återvända hem och återuppta ett hektiskt tempo. Bara timmar efter att de fött sin lilla, rynkiga varelse är de tillbaka hemma utan en stund för sig själva. I Sydkorea är vila inte en avlägsen utopi; det är normen. I det här landet, som undervisar i demografi redan i fjärde klass i hopp om att inspirera framtida generationer att skaffa barn, antar återhämtning efter förlossningen nästan formen av ett wellness-retreat. Mödrar finner en lugn och ro som andra aldrig upplever i hybridmiljöer, en värld bort från sjukhusens kyla.

De packar upp sitt bagage och sina barnvagnar i premiumrum utrustade med amningskuddar, spjälsängar, blöjor, kuvöser och bröstpumpar. I hjärtat av dessa uppgraderade kliniker, som skapar illusionen av semester, har mödrarna inget annat att göra än att sova, äta och ladda batterierna. Här är allt utformat för att regenerera mödrarnas kroppar och belöna dem därefter med hemlagad buljong, riktad massage och engagerad personal som alltid är redo att ge lindring. Dessa förlossningscenter, mer kända som "sanhujoriwon", uppstod inte ur en viral trend eller en övergående modefluga. De är en del av en lång tradition, om än med en något mer "marknadsföringsinriktad" inställning.

Enligt traditionell kinesisk medicin är graviditet och förlossning "energikrävande" och påverkar kvinnans livsenergi i hög grad. Samma princip, känd som "zuò yuèzi", antyder också att modern förlorar sin inre värme. Därav ordinationen av varm, fet mat, spabehandlingar och återställande sömn i mjuka lakan.

Femstjärniga återhämtningsanläggningar för postnatal återhämtning

I Sydkorea, ett land med en av de lägsta födelsetalen i världen, men som såg en oväntad ökning av födslar fram till 2025, upplever mödrarna moderskapets första dagar under idylliska förhållanden. Medan Frankrike gradvis stänger sina förlossningsavdelningar öppnar landet med tiostegshudvård allt fler förlossningscenter . Platser där trötthet och mental belastning är främmande begrepp.

Mödrar vistas vanligtvis på dessa privata anläggningar i en till tre veckor. De ordineras inte av en läkare; önskemålet kommer från mödrarna själva och sker på egen bekostnad. Enligt Statistik Korea besöker 80 % av nyblivna mödrar varje år dessa mödrahem. Under denna karantänperiod är de ensamma med sitt barn. Med en förskola bemannad med sjuksköterskor dygnet runt, exklusiva rum utrustade med eleganta medicinska sängar, ett amningsrum, relaxområden och måltider utformade för att möta mödrarnas näringsbehov kan mödrarna strukturera sin dag som de tycker passar.

Utöver att följa en lugnande rutin har mödrarna också det sällsynta privilegiet att skapa ett mer intimt band med sitt barn , fria från omvärlden. Dessa rum ger intrycket av att vara i en bubbla, en kokong. Och när barnet börjar gråta mitt i natten tar sjuksköterskorna över. På så sätt bekanta de sig försiktigt med denna roll och laddar batterierna, borta från familjeförpliktelser.

Livet inom väggarna på dessa förlossningscenter

På sociala medier dokumenterar många kvinnor sina vistelser på dessa förlossningscenter, som verkar revolutionerande på andra ställen, men helt enkelt är den logiska fortsättningen på de nio långa graviditetsmånaderna i Korea. De syns i blommiga nattlinnen, smuttande på örtteer, ätande frestande måltider, får hårbottenmassage eller gelmasker applicerade i ansiktet. "Alla mödrar förtjänar den här typen av vård", säger @mrs.helenchoe , som är förvånad över att sådana tjänster inte finns tillgängliga i USA.

Vissa bor i minimalistiska rum, medan de mer välbärgade vaggar sina nyfödda i privata sviter i lägenhetsstorlek. Alternativen varierar också från en anläggning till en annan. De lyckligt lottade kvinnorna njuter av fotograferingar av sina nyfödda, konst- och hantverksaktiviteter och toppmodern wellnessutrustning. ”Pappa kan också bo på plats”, tillägger @pearljjchoi, som har upplevt denna förstklassiga BB-avdelning.

En lyx som inte är tillgänglig för alla mödrar

Dessa förlossningscenter är som fristäder för mödrar som är utmattade av förlossningen. De fyller på egen hand ett allvarligt tomrum i vården efter förlossningen. Vilket är ganska beundransvärt med tanke på att 7 av 10 kvinnor känner sig desperat ensamma efter förlossningen. Men för många kvinnor är det en dröm som aldrig kommer att gå i uppfyllelse, en ren fantasi. För nej, socialförsäkringen täcker inte dessa "all inclusive"-vistelser.

Beroende på anläggning kan priset variera avsevärt. En innehållsskapare erkände att han betalade 4 784 dollar för 10 dagar. I flera videor lyfter klienter också fram den mycket kommersiella karaktären hos dessa anläggningar, vilket ytterligare förvärrar ojämlikheterna. Det är här kontrasten blir mest slående. Å ena sidan en mycket strukturerad, nästan industrialiserad, postpartum-upplevelse. Å andra sidan ett samhälle där postpartumvården till stor del förblir privat, familjär och ojämlik. Vissa kvinnor kan njuta av veckor av assisterad vila, medan andra befinner sig ensamma och hanterar sömnlösa nätter, fysisk återhämtning och de första veckorna av amning utan något riktigt stöd.

Medan förlossningscenter fyller ett tomrum i den uppmärksamhet som ägnas åt mödrars kroppar, påminner de oss också om att välbefinnande har ett pris och drar nytta av mödrarnas hälsa.