Denna tvillingmamma testar sin "koppling"; videon blir viral.

En mamma, två pojkar separerade av en dörr och en rad muntliga frågor. Tvillingarnas svar chockade internetanvändare – och väckte på nytt en fråga som vetenskapen fortsätter att utforska: är tvillingar verkligen sammankopplade?

Testet: samma frågor, utan att se eller höra varandra.

Premissen för videon som publicerats på Instagramkontot @paschal_twins17 är avväpnande enkel. Mamman ställer exakt samma frågor till var och en av sina tvillingsöner, utan att de kan se eller höra varandra. Svaren – identiska eller nästan identiska – utlöste omedelbart en våg av förvånade reaktioner i kommentarerna. "Hur är det möjligt?" , "Det är magiskt! ", "Tvillingar skrämmer mig på ett bra sätt" – den typen av reaktioner som förvandlar en familjevideo till ett viralt fenomen på bara några timmar.

Existerar "tvillingtelepati" verkligen?

Det här är frågan alla ställer sig när de ställs inför den här typen av video. Det vetenskapliga svaret är nyanserat. Det finns inga bevis för extrasensorisk kommunikation mellan tvillingar. Emellertid förklarar flera väl dokumenterade mekanismer dessa slående sammanträffanden.

Monozygota tvillingar – de som utvecklats från samma ägg – delar 100 % av sitt DNA, vilket innebär att de har samma kognitiva predispositioner, samma tankeprocesser och ofta samma associationer av idéer när de ställs inför samma fråga. Lägg till det år av att leva tillsammans, delade erfarenheter och ett gemensamt språk – och de identiska svaren blir mindre mystiska, även om de förblir fascinerande.

Vad studier säger om tvillingar

Tvillingforskning är ett av de mest kraftfulla verktygen inom psykologi och genetik. Studier av tvillingar som uppfostrats separat – bland annat utförda av Minnesota Twin Family Study sedan 1979 – har visat hur genetik påverkar smak, beteenden, känslomässiga reaktioner och till och med livsval, oberoende av miljö.

Tvillingar som separerats vid födseln och återförenats i vuxen ålder fann sig ibland ha valt samma förnamn till sina barn, samma yrke, samma frisyr. Ingen telepati inblandad, utan snarare en gemensam mental arkitektur som producerar häpnadsväckande effekter.

Moderns roll i viralitet

Det som gör videon så förtjusande är inte bara testresultatet – det är hur mamman genomför den. Hennes genuina entusiasm, hennes reaktion på varje identiskt svar och hennes uppenbara stolthet över detta samband förvandlar en enkel övning till ett ömt ögonblick som delas med miljontals främlingar. Videor av föräldrar som dokumenterar sina tvillingars extraordinära vardag är bland det mest engagerande innehållet på Instagram och TikTok – och den här är inget undantag.

En trend som aldrig går ur modet

"Tvillingtelepatiutmaningen" är en av de mest ihållande trenderna på sociala medier. I flera år har tusentals tvillingfamiljer publicerat sina egna versioner av testet – valt samma objekt, rita samma sak och svarat på samma frågor. Formatet fungerar eftersom det utnyttjar något universellt: önskan att tro att det finns band som överskrider ord. Och även om vetenskapen föredrar att prata om gemensam genetik snarare än mystik, förblir känslan av förundran mycket verklig.

Muntlig tentamen, identiska svar, miljontals visningar – dessa tvillingpojkar erbjöd omedvetet en gripande och fascinerande lektion om vad det innebär att dela inte bara DNA, utan ett sätt att se världen. Vetenskapen talar inte om magi, men ibland känns det verkligen så.