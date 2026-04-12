Varför är vissa barn svårare i sin mammas sällskap än med andra?

Alla berömmer ditt barns lugn och lydnad, omedvetna om att den här lilla ängeln i din närvaro förvandlas till en hänsynslös varelse. Under glorian döljer sig ett formidabelt par horn. Ditt barn gör ditt liv svårt och har ingen likhet med den lysande beskrivning dina nära och kära ger. Men varför sådan obeveklig kritik? Forskare erbjuder försäkran: du är inte problemet.

Är barn 800 gånger mer ostyriga i sin mammas närvaro?

När ditt barn kommer tillbaka från en lekträff hos en vän är de andra föräldrarna snabba med att berömma deras hjälpsamma och artiga beteende. Till din förvåning får du veta att ditt barn, samma som får utbrott var femtonde minut och ignorerar dina kommandon, faktiskt är kapabelt att uppföra sig väl och exemplariskt en hel eftermiddag.

Hemma hos andra människor förändras hans attityd fullständigt och förvandlas från en liten busig rackare till ett oklanderligt helgon. Han erbjuder sig att duka av bordet, medan han hemma hos dig suckar varje gång du frågar. Han tar försiktigt av sig skorna i entrén, samma skor som han släpar runt i huset efter att du har städat klart. Ännu mer orättvist är att han glatt äter tallrikar med gröna bönor som han sedan skjuter bort med en grimas i ditt kök. Vilket svin!

När du hämtar ditt barn från morföräldrarnas hus och ser dem sitta lugnt i en stol och läsa en serietidning, tror du nästan att du hallucinerar. Du måste gnugga dig i ögonen två gånger. Men deras goda uppförande försvinner så fort de ser dig. Med dig är ditt barn raka motsatsen till hur de framstår för allmänheten: högljudda, temperamentsfulla, respektlösa, provokativa… Och det är inte bara din fantasi. Enligt en satirisk studie utförd av en självutnämnd Dr. KP. Leibowitz från psykologiska institutionen vid University of Washington är barn 800 gånger mer upprörda i närvaro av sin mamma än när de är med sin pappa eller andra människor.

Den oemotståndliga lusten att locka moderns uppmärksamhet

Denna siffra, som kommer från humorsajten Mom News Daily , må vara mer anekdotisk än vetenskaplig, men den återspeglar en verklighet som bara mödrar uthärdar. Dessutom utmanar den den ihållande myten om den "dåliga mamman", som får dig att tro att du inte är bra på moderskap. För att komma fram till denna slutsats ska den förmodade forskaren ha granskat beteendet hos barn i 500 olika familjer. Han ska ha beaktat flera analytiska element: gnäll, gråt, skrik, försök att slå, överdrivna krav, kastande av leksaker och till och med att glömma hur man går eller pratar. Även om denna "falska studie" kan framkalla ett milt leende, resonerar den med många mödrar.

Det är ett återkommande scenario när mamma kommer in i barnets synfält eller hör hennes röst. Barnet, som satt helt stilla och tyst i deras säte, stampar plötsligt med fötterna, gnäller, gör motstånd mot att ta på sig skolväskan och får ett utbrott utan någon uppenbar anledning. Var lugn, du sänder inga dåliga vibbar. Återföreningen är en lättnad för dem.

Och den engelske psykiatern och psykoanalytikern John Bowlby myntade en term för detta fenomen: anknytningsteori. Barn kan ha svårare att ha med sina föräldrar ... eftersom de känner sig tryggast med dem. När anknytningen är stark vet barnet, även omedvetet, att föräldrarna kommer att stanna kvar även om de gråter, protesterar eller får ett utbrott. Till exempel kan ett barn uppföra sig perfekt hela dagen i skolan och sedan explodera när de kommer hem: de har lyckats klara sig någon annanstans, och det är med sin anknytningsfigur som de äntligen släpper spänningen. I slutändan är det ett uttryck för kärlek, mer än ett straff eller en personlig hämnd.

En studie som är mer humoristisk än sanningsenlig, men betryggande.

"Du gör det fel." "Din stress är för smittsam; den kommer garanterat att påverka din lilla . " "Du är för strikt," eller tvärtom , "du är inte tillräckligt bestämd." Mödrar hör dessa moraliserande fraser regelbundet, och de internaliserar dem till slut. De snurrar oändligt i deras huvuden som refrängen i en sommarhit. Som ett resultat tvivlar de på sina förmågor, ifrågasätter sig själva och avundas de mödrar som verkar ha allt, omedvetna om att de innerst inne kämpar lika mycket. Enligt en undersökning av 2 000 amerikanska kvinnor frågar sig mödrar 156 gånger om dagen om de verkligen är gjorda för den här rollen . Termen "dålig mamma" smyger sig ständigt in i deras självreflektion.

Därför är det viktigt att ha en mindre komplicerad inställning till vissa situationer. Om ditt barn ofta riktar in sig på dig men aldrig orsakar problem hos barnvakten , beror det inte på att de har dig i sikte, utan helt enkelt för att de bara släpper ut lite ånga. Det är lite som när du känner dig väldigt känslig och gör din partner till syndabock.

I slutändan, om ditt barn har sitt sämsta humör mot dig, kan det paradoxalt nog bero på att de ser dig som sin säkraste tillflyktsort. En plats som kan vara utmattande ibland, men också djupt värdefull.