Endast 12 % av drömmare upplever denna egenskap under sin sömn.

När du somnar börjar ditt sinne röra sig med absolut frihet. Former förändras, känslor uttrycks ofiltrerat och din kropp låter din fantasi blomstra. Denna sensoriska upplevelse är dock inte densamma för alla. Ungefär 12 % av drömmare rapporterar att de upplever sina drömmar utan färg, som om deras sinne projicerade en svartvit film.

En minoritet av drömmare med monokroma nätter

Studier i ämnet visar att en liten andel av befolkningen uppger att de uteslutande drömmer i nyanser av grått. För alla andra som deltog i undersökningen innehåller drömmar åtminstone ibland färg, oavsett om det är en ljus himmel, ett slående plagg eller ett bekant ansikte. Detta betyder inte att dessa färger alltid kommer ihåg korrekt när man vaknar. Din hjärna, välvillig men selektiv, filtrerar bort det den anser vara viktigt att behålla.

Det är viktigt att komma ihåg att denna egenskap inte har något att göra med drömmarnas frekvens. Alla drömmer varje natt, även om inte alla kommer ihåg dem. När uppvaknandet inträffar under REM-sömnen, en tid då hjärnan är mycket aktiv, beskriver de flesta faktiskt en rik och färgstark värld. Ditt sinne fungerar därför fullt ut, oavsett om du medvetet behåller dess nattliga skapelser eller inte.

När skärmen påverkar fantasin

Ett historiskt faktum fascinerar särskilt forskare. På 1940-talet var situationen nästan omvänd: nästan tre fjärdedelar av amerikanerna rapporterade att de sällan, om någonsin, drömde i färg. Vid den tiden sändes filmer och tv-program mestadels i svartvitt. Forskare lade då fram idén att den dagliga visuella miljön kunde påverka hur hjärnan komponerar bilder under sömnen.

En annan studie, publicerad 2008 , förstärker denna hypotes. Personer under 25 år, som vuxit upp i en värld mättad av digitala färger, rapporterar nästan alltid färgglada drömmar. Omvänt, bland de över 55, beskriver ungefär en fjärdedel fortfarande svartvita drömmar. Denna korrelation är inte ett absolut bevis, men den antyder att din hjärna, flexibel och anpassningsbar, använder sig av det den vet bäst för att driva sina nattliga scenarier.

Drömmarnas ihållande mysterium

Trots dessa fascinerande observationer förblir drömmar till stor del outforskat territorium. Forskare är överens om dess komplexitet, men fortfarande oense om dess exakta funktion. För vissa tjänar drömmar till att sortera minnen och förstärka inlärning. För andra är det en trygg plats där ditt sinne kan hantera känslor, testa sociala situationer eller helt enkelt låta spontan hjärnaktivitet utvecklas.

Hur som helst är dina drömmar ett bevis på ditt sinnes vitalitet. Oavsett om de är i svartvitt eller technicolor, bidrar de till din inre balans. De påminner oss om att din hjärna, liksom din kropp, förtjänar respekt, uppmärksamhet och vänlighet. Att acceptera det unika i dina nätter är också att fira mångfalden av mänskliga upplevelser.

I slutändan spelar det liten roll om du är bland de 12% bästa eller i majoritet. Dina drömmar, vad de än må vara, är ett lysande – eller subtilt nyanserat – bevis på rikedomen i din inre värld.