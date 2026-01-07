Han kommer upp ur sin koma ... och talar flytande ett språk han aldrig lärt sig.

Efter ett rutinkirurgiskt ingrepp förvånade Stephen Chase, en 30-årig amerikansk man från Utah , vårdpersonalen: när han vaknade talade han flytande spanska. Problemet: han hade aldrig studerat Cervantes språk. Detta sällsynta fenomen, dokumenterat av amerikansk press, återupplivar debatten om den mänskliga hjärnans och det omedvetna språkliga minnets mysterier.

Ett uppvaknande präglat av det oförklarliga

Stephen var 19 år när han genomgick sin första operation efter en fotbollsskada. När han vaknade pratade han spontant spanska i nästan 20 minuter innan han återgick till sitt modersmål engelska. Sedan dess verkar varje narkos utlösa samma scenario: en tillfällig återgång till detta språk som han inte medvetet behärskar. Oroväckande nog växte Stephen upp i ett spansktalande område, även om han aldrig har tagit formella spanskalektioner. Han tror att hans hjärna kan ha "spelat in" ljud, ord och meningsstrukturer utan hans medvetenhet.

Hjärnan, ett oväntat bibliotek

Neurologer beskriver en sällsynt sjukdom som kallas främmande språksyndrom. Detta fenomen uppstår ibland efter en huvudskada, operation eller koma. Hjärnan, väckt eller "omprogrammerad" av anestetika, får tillgång till tidigare vilande minnesområden. Enligt Babbel Magazine kan vissa hjärnskador eller stimuleringar "aktivera" dolda språkkretsar, vilket gör att en person tillfälligt kan använda ett språk som inlärts passivt eller sedan länge glömts bort.

Från medicinsk nyfikenhet till ny färdighet

Sedan den händelsen har Stephen velat hitta mening i denna oväntade gåva. Han bodde i Chile i två år och finslipade sin spanska till den grad att han nådde en nästan modersmålsnivå . "Det är fascinerande att upptäcka vad hjärnan kan minnas utan att vi ens inser det", säger han. Idag studeras hans fall av flera specialister inom språkligt minne och neuroplasticitet, som ser det som en lovande väg för att förstå hur språk präglas – och ibland återuppväcks – i våra neurala kretsar.

Stephen Chases berättelse tjänar som en påminnelse om att den mänskliga hjärnan fortfarande till stor del är outforskad mark. Mellan begravda minnen, passiv inlärning och de fortfarande dåligt förstådda medvetandemekanismerna suddar detta fascinerande fall ut gränserna mellan arv och fostran.