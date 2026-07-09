Tack vare en specifik gen är vissa människor mindre benägna att känna av svettlukt.

Tänk om vår benägenhet att avge kroppslukt delvis berodde på vår genetiska uppsättning? Under flera år har forskningen fokuserat på en specifik gen, kallad ABCC11, som påverkar hur armhålans svett uppfattas. Enligt tillgängliga studier bär vissa personer på en variant av denna gen som gör dem betydligt mindre benägna att avge kroppslukt.

En gen som heter ABCC11

Enligt Medical News Today kodar ABCC11-genen för ett transportprotein, en sorts "pump" som ansvarar för att flytta vissa molekyler över cellmembran. En punktvariation i DNA, en mutation som kallas 538G>A, kan göra denna pump inaktiv. Personer som ärver denna inaktiva version på båda kopiorna av genen (den så kallade "AA"-genotypen) producerar väldigt lite av de luktframkallande föreningarna. Omvänt är den aktiva, dominanta versionen, med endast en kopia närvarande, tillräcklig för att generera luktande svett.

Varför luktar svett så småningom?

I motsats till vad många tror är svett i sig praktiskt taget luktfri. Lukt uppstår när bakterier som naturligt finns på huden bryter ner vissa föreningar i svetten som produceras av apokrina körtlar, särskilt de som finns under armhålorna. ABCC11-genen spelar en nyckelroll i denna process: den deltar i transporten av prekursormolekyler till huden, vilka bakterier sedan omvandlar till luktframkallande föreningar, särskilt tioler. När detta protein är inaktivt transporteras inte längre dessa prekursorer: de ansvariga bakterierna har mindre råmaterial tillgängligt, och lukten minskar avsevärt.

En variant som är mycket ojämnt fördelad

Som förklaras i en studie publicerad i Journal of Investigative Dermatology varierar frekvensen av denna variant avsevärt mellan olika populationer. Flera studier uppskattar att den drabbar 80 till 95 % av personer av östasiatisk härkomst, medan den fortfarande är sällsynt och förekommer hos cirka 0 till 3 % i populationer av europeiskt eller afrikanskt ursprung. Bland östasiatiska grupper verkar koreaner ha den högsta prevalensen. Denna kontrasterande fördelning fascinerar forskare, som föreslår hypotesen om selektion under mänsklig evolution, även om ingen förklaring ännu har nått universell konsensus.

En ledtråd i öronvaxet

Överraskande nog bestämmer samma gen också typen av öronvax. Den inaktiva versionen ("AA") är generellt förknippad med torrt, klart öronvax, medan den aktiva versionen är kopplad till fuktigt öronvax. Att observera naturen hos ditt öronvax kan därför ge en indikation, om än ungefärlig, på vilken variant du bär på. För ett tillförlitligt svar kan endast genetisk testning identifiera den exakta genotypen.

Genetik förklarar inte allt: kost, hygien, stress och till och med hudens bakterieflora påverkar också kroppslukt. Men ABCC11-genen visar hur en minimal förändring i DNA kan ha påtagliga, vardagliga effekter. För personer som bär på den inaktiva versionen blir användningen av deodorant i teorin nästan onödig. Denna säregenhet påminner oss om att bakom våra mest vardagliga skillnader döljer sig ibland komplexa evolutionära berättelser.