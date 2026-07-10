Frusen axel: detta tillstånd, ibland förknippat med klimakteriet, är fortfarande i stort sett okänt

Plötslig stelhet, intensiv smärta, oförmåga att lyfta armen: bakom dessa försvagande symtom ligger ofta ett fortfarande dåligt förstått tillstånd som kallas "frusen axel" eller adhesiv kapsulit. Flera nya studier belyser ett direkt samband med klimakteriet – en faktor som medicinen länge varit ovillig att ta på allvar.

Vad är frusen axel?

Frusen axel, även känd medicinskt som adhesiv kapsulit, syftar på en kronisk inflammation i axelledskapseln, som gradvis tjocknar och förlorar all flexibilitet. Termen "frusen axel" myntades 1934 av en amerikansk läkare, men mer än nittio år senare är tillståndet fortfarande ett av de minst förstådda inom muskuloskeletala medicinen. Även om det kan drabba vem som helst, drabbar frusen axel särskilt kvinnor mellan 40 och 60 år – det vill säga perioden runt klimakteriet och klimakteriet.

Tre faser som kan vara flera år långa

Patologins utveckling sker klassiskt i tre steg. Det första, känt som "smärtsam frysning", åtföljs av ökande smärta och en progressiv förlust av rörlighet; det andra, "stel frysning", innebär att smärtan minskar men stelheten blir permanent; slutligen motsvarar den tredje fasen, känd som "tining", en långsam och ofullständig återhämtning av rörligheten.

Hela cykeln kan vara mellan ett och tre år, med betydande konsekvenser för det dagliga livets kvalitet: svårigheter att klä sig, köra bil, nå föremål på hög höjd eller till och med att sova bekvämt.

Sambandet med klimakteriet förklarat av vetenskapen

Anledningen till att detta tillstånd drabbar så många kvinnor i medelåldern beror till stor del på den skyddande roll östrogen spelar för ledhälsan. Detta hormon stimulerar bentillväxt, har antiinflammatoriska egenskaper, stödjer kollagenintegritet och håller bindväven smidig.

Men när östrogennivåerna sjunker under och runt klimakteriet försvagas dessa skyddsmekanismer. Fibroblaster – celler som producerar fibrös vävnad – förökar sig, vilket gör axelkapseln alltmer tjock och stel. En studie publicerad 2025 i Journal of Clinical Medicine bekräftade denna hypotes och visade att minskningen av östrogen är en av de största riskfaktorerna.

En nyligen genomförd studie om den skyddande effekten av HRT

Flera nya studier har också börjat undersöka om hormonbehandling vid klimakteriet (HRT) skulle kunna minska risken. En observationsstudie utförd av forskaren Jocelyn Wittstein vid Duke University, med nästan 2 000 kvinnor i åldrarna 45 till 60, visade att endast 3,95 % av patienterna som fick HRT hade utvecklat frusen axel, jämfört med 7,65 % hos dem som inte fick det – ungefär hälften av andelen.

Även om dessa resultat fortfarande behöver bekräftas av större, randomiserade studier (en klinisk prövning pågår för närvarande), tyder de starkt på att hormonell hantering av klimakteriet kan ha en oupptäckt skyddande effekt.

En kvinnosjukdom som länge minimerats av medicin

Men historien om frusen axel illustrerar också subtilt länge förbisedda medicinska fördomar. På 1970-talet, till exempel, tillskrev en brittisk studie tillståndet till "hysteriska personlighetsdrag" hos kvinnor – ett bevis på att medicinsk sexism länge föredrog att patologisera patienter snarare än att seriöst undersöka deras symtom. Än idag, trots forskningsframsteg, upplever cirka 50 % av kvinnor i klimakteriet ledvärk vars hormonella orsak fortfarande är underutforskad.

Vad ska jag göra om jag upplever symtom?

Om du är en kvinna mellan 40 och 60 år och upplever ökande smärta eller stelhet i axeln är det viktigt att du omedelbart kontaktar en läkare. Ju tidigare diagnosen ställs, desto effektivare kan behandlingen vara: fysioterapi, antiinflammatoriska medel, ledinjektioner eller till och med, i de allvarligaste fallen, artroskopisk kirurgi.

Frusen axel är inte oundviklig – men det är fortfarande, även idag, ett i stort sett underdiagnostiserat tillstånd. För miljontals kvinnor som går igenom klimakteriet kan det förvandla vardagen till en prövning. Bättre information, bättre diagnos, bättre behandling: tre stora utmaningar för de kommande åren, i takt med att forskningen äntligen fortsätter att fokusera på denna länge försummade aspekt av kvinnors hälsa.