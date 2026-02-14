Search here...

Hos kvinnor ser en hjärtinfarkt inte alltid ut som man tror.

Välbefinnande
Léa Michel
Hos kvinnor liknar en hjärtinfarkt ofta inte den stereotypa bilden av plötslig bröstsmärta som får en person att kollapsa, som ofta ses hos män.

Subtila och vilseledande symptom

Hjärtsymtom hos kvinnor är generellt mer subtila och gradvisa, vilket gör dem svåra att känna igen omedelbart. Istället för intensiv, lokaliserad smärta i mitten av bröstet beskriver många ett enkelt obehag eller en tryckkänsla i bröstet, ibland uppfattad som tyngd, brännande känsla eller till och med enkla matsmältningsbesvär. Denna känsla kan stråla ut till ryggen (särskilt mellan skulderbladen), käken, nacken, axlarna eller armarna, utan att någonsin uppfattas som "hjärtliknande".

Plötslig andnöd, även i vila, är ett vanligt tecken, liksom överväldigande och oförklarlig trötthet som kan föregå episoden med flera dagar eller veckor. Lägg till det illamående, kräkningar, kallsvettningar, yrsel eller plötslig ångest: dessa tecken, ofta avfärdade som stress, matsmältningsbesvär eller bara en "dålig period", drabbar särskilt kvinnor och försenar ofta sökandet av läkarhjälp.

Varför denna skillnad?

Hjärtattacker hos kvinnor drabbar ofta tunnare kranskärl och specifika lesioner (såsom spasmer eller erosioner), vilket resulterar i mindre "explosiva" symtom. Dessutom spelar riskfaktorer som diabetes, rökning och högt blodtryck en annan roll hos kvinnor, och förebyggande behandlingar underskattas ibland på grund av denna brist på medvetenhet. Resultatet är försenad diagnos och högre dödlighet i den akuta fasen (upp till 20–30 % högre hos kvinnor under 65 år, enligt vissa studier).

Studien som belyser debatten

En större metaanalys utförd av University Medical Center Utrecht (Nederländerna), som sammanställer 27 longitudinella studier som sträcker sig över tjugo år och involverar tusentals patienter, visar att symtomen generellt sett är likartade mellan män och kvinnor, men att vissa är betydligt vanligare hos kvinnor. Dessa inkluderar andnöd (observeras hos 50–60 % av kvinnorna jämfört med 40 % av männen), illamående/kräkningar (upp till 40 % jämfört med 25 %) och rygg- eller buksmärtor. Denna översikt, som publicerades 2020 och citerats flitigt sedan dess, betonar behovet av riktad utbildning för att undvika falska negativa resultat.

Annan forskning, såsom den från American Heart Association , bekräftar dessa resultat genom att framhäva att 40 % av kvinnorna inte upplever klassisk bröstsmärta under en hjärtinfarkt, jämfört med 20 % av männen.

Varningstecken du aldrig bör ignorera

Inför dessa faror slår hälsovårdsmyndigheterna igenom ett tydligt budskap: ring 15 omedelbart om en kvinna upplever ihållande bröstsmärtor (som varar i mer än 5 minuter), plötslig andnöd, ovanlig utstrålande smärta (i ryggen, käken, vänster eller höger arm), kallsvettningar, extrem trötthet eller en allmän känsla av att vara dålig. Även utan uppenbar smärta kräver kombinationen av flera tecken omedelbar uppmärksamhet.

En lugnande hälsokontroll är bättre än en hjärtattack som inte rapporteras: varje timmes försening fördubblar risken för allvarliga komplikationer. Kvinnor i klimakteriet eller de med hjärtattacker i släkten bör vara särskilt vaksamma.

Utöver den omedelbara krisen minskar en skyddande livsstil – regelbunden fysisk aktivitet, en balanserad kost, stresshantering och att inte röka – riskerna drastiskt. Tidig screening (EKG, ekokardiografi) hos riskgrupper är avgörande, eftersom förebyggande åtgärder räddar fler liv än akuta insatser.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Dessa "smutsiga" tips som alla kvinnor skulle dra nytta av att känna till

