Känner du dig uttömd på social energi? Terapeuter förklarar hur du laddar om utan att känna skuld.

Mellan triviala samtal om vädret, påtvingade leenden vid sociala sammankomster och låtsasscener runt stora bord, tar våra sociala batterier snabbt slut. Och till skillnad från mobiltelefoner räcker det inte att bara koppla in dem för att ladda dem. Itidskriften Self delar Laurie Helgoe, doktor i psykologi och docent i klinisk psykologi vid universitetet i Augsburg, med sig av aktiviteter för att ladda dessa överbelastade sociala batterier.

När det sociala batteriet är i ett kritiskt tillstånd

Att upprätthålla ett bra utseende i samhället är ingen lätt match. Vi måste ständigt prestera, delta i otroligt tråkiga samtal och hålla vår sociala mask stadigt på plats medan vi innerst inne är på gränsen till ett nervöst sammanbrott. Och som grädde på moset absorberar vi alla negativa känslor runt omkring oss som en svamp .

Generellt sett vet vi när vårt sociala batteri är helt urladdat. Vi stirrar ut i luften, nickar utan att delta i samtal och känner ett starkt behov av ensamhet. Så pass att vår enda tillflyktsort är toaletten. Denna känsla av mättnad sätter in snabbt, efter några formella, själlösa samtal om vädret eller improviserade terapisessioner med oändligt pratsamma kollegor. "När du interagerar med andra bearbetar du en stor mängd information, och om det blir för mycket på en gång är det inte konstigt att du känner dig överväldigad eller har svårt att slappna av", lugnar Dr. Helgoe.

Vi har dock ingen egentlig bruksanvisning för att återknyta kontakten med oss själva och övervinna denna sociala trötthet som bara vinterdvalan verkar kunna lindra. Vi kan ännu inte ansluta oss till elnätet och ladda batterierna med elektricitet via en kateter. Å andra sidan kan vi ordinera oss själva stunder av välbefinnande.

Fördjupa dig i en imaginär värld

För att ladda våra helt urladdade sociala batterier behövs ingen veckolång tyst retreat. En skönlitterär bok är ett bra alternativ och räcker i sig för att ge oss en boost. Den uppmuntrar naturligtvis till att släppa taget och kopplar oss verkligen bort från vår verkliga värld. Vi låter oss ryckas med av sidorna och blir så absorberade av handlingen att vi glömmer våra bekymmer. Genom att kliva in genom dörren till parallella världar, oavsett om de är befolkade av fantastiska varelser eller hotfulla monster, vänder vi oss effektivt bort från det som stressar oss. Det är vår flyktväg. Vår egen personliga flykt ligger på andra sidan omslaget.

Förändring av miljö

När ditt sociala batteri är på noll och du överdoserar av mänsklig interaktion, vill du bara krypa under täcket och växla till flygplansläge. Men den här experten har en annan plan för oss. Istället för att förbli isolerade innanför sovrummets väggar och kämpa med den här sociala baksmällan, rekommenderar hon att få lite frisk luft, ett miljöombyte (med hjälp av alla tillgängliga medel). Det finns ingen anledning att hoppa på det första tåget som kommer eller göra en digital detox djupt inne i bergen.

Det finns mindre radikala sätt att hitta frid. Att sitta på en parkbänk, lyssna på fågelsången, dra sig tillbaka till skogen eller prova en " färgvandring " – en promenad guidad av en specifik färg – kan alla vara fördelaktiga. Målet är att föryngra ditt sinne, och naturen erbjuder en sann flykt, en terapisession utomhus. Vetenskapliga studier finns i överflöd i detta avseende: att vara i kontakt med naturen lindrar stress och minskar ångest. Dessutom är det gratis!

Att närma sig trötthet på ett mindre fatalistiskt sätt

Vi var tvungna att lyssna på vår chef som pratade om maratonlopp när bara tanken på att springa till bussen ger oss nässelutslag. Vi gjorde övermänskliga ansträngningar för att visa intresse för vår kollegas familjefoton, medan han bläddrade igenom 500 bilder från sin senaste semester.

När vi lämnar en stressig social händelse tenderar vi att spela upp scenerna i våra huvuden, och dessa tillbakablickar irriterar oss nästan mer än nuet. Därav vikten, enligt Dr. Helgoe, av att ta ett steg tillbaka och fokusera på de roligare delarna. Allt handlar om perspektiv. Så istället för att beklaga den oändliga kvällen och en kollegas monologer kan vi glädjas åt att ha ätit läckra kanapéer och skapat nya kontakter.

Slappna av utan krångel

Det är en vanlig missuppfattning att man behöver gå till ett thalassospa eller boka ett helt spa för att ladda sina sociala batterier och återfå sin tolerans för andra. Ändå är enkelhet nyckeln. Det finns inga mirakellösningar, bara tekniker anpassade till varje individ. Vissa människor är helt nöjda med sitt eget sällskap och stannar kvar i sin egen bubbla, medan andra vill behålla åtminstone en viss kontakt med omvärlden. Dr. Helgoe, å sin sida, har ingen partiskhet. Hon rekommenderar helt enkelt att undvika trånga platser och den sensoriska överbelastning som följer med dem. Enligt henne erbjuder bio en sann fridfull oas. "Det är en gemensam och behaglig stund av lugn", säger hon.

Välj en återställande aktivitet som vi tycker om

I sociala mediers tidsålder är det frestande att kopiera trendiga wellnessaktiviteter. Vi kanske vill prova pilates, krama träd, göra yoga omgivna av valpar, skrika i lurviga rum eller dricka olivoljeshots med tibetanska klangskålar som spelar i bakgrunden. Men dessa är inte alltid rätt för oss, och istället för att slappna av har de ofta motsatt effekt. Att lyssna på våra egna behov är inte valfritt; det är viktigt.

När ditt sociala batteri vacklar och du blir irriterad av även det minsta "hej", behöver du veta hur du ska prioritera dig själv.