Kan månen verkligen påverka menstruationen? Här är vad vetenskapen säger.

Månen har alltid fascinerat människor och gett näring åt många föreställningar, särskilt de som rör menstruationscykeln. Med sina nästan identiska varaktigheter är det frestande att föreställa sig ett samband mellan de två. Men vad säger egentligen vetenskaplig forskning? Svaren är mer nyanserade än de kan verka.

En tro som har bestått genom århundradena

Tanken att månen kan påverka menstruationen är inte ny. I många kulturer förknippas himlakroppen med fertilitet, kroppscykler och kvinnlighet. Denna teori bygger framför allt på en enkel observation: måncykeln varar ungefär 29,5 dagar, medan menstruationscykeln i genomsnitt är 28 dagar lång.

Utöver detta finns det en annan jämförelse som ofta nämns: om månen påverkar tidvattnet, varför skulle den inte ha någon effekt på våra kroppar? En hypotes som länge har ansetts vara en myt på grund av brist på solida vetenskapliga bevis.

En studie väcker debatten på nytt

År 2021 gav ett team av tyska forskare lett av kronobiologen Charlotte Helfrich-Förster nya insikter. Forskarna studerade data från 22 kvinnor som hade följt sina menstruationscykler i genomsnitt femton år.

Deras analys visar att ett synkroniseringsfenomen ibland kan uppstå. Hos vissa deltagare vars cykler varade i mer än 27 dagar verkade menstruationen tillfälligt överensstämma med månens ljus- och gravitationscykler. Denna korrelation var dock varken konstant eller universell. Den uppträdde periodiskt och försvann sedan, utan att följa ett identiskt mönster från en person till en annan.

En länk som verkar blekna med tiden

Forskare observerade också att denna synkronisering blir mindre frekvent med åldern. En annan faktor skulle också kunna spela en roll: vår moderna livsstil. Exponering för artificiellt ljus, vare sig det är från gatlyktor eller skärmar, kan störa biologiska rytmer som en gång i tiden påverkades av naturliga cykler. De perioder då synkroniseringen verkade mest uttalad sammanföll med de långa vinternätterna, då månsken är mer utbrett.

Slutsatser som ska tolkas med försiktighet

Även om dessa resultat är spännande, tillåter de oss inte att dra slutsatsen att månen systematiskt påverkar menstruationen. Studien är baserad på ett begränsat antal deltagare, och observationerna varierar avsevärt från person till person. Författarna själva betonar att forskning med ett större urval kommer att vara nödvändig för att bättre förstå dessa mekanismer och bekräfta, eller motbevisa, förekomsten av ett genuint samband.

En fascinerande ledtråd, men inte säker

Hittills har vetenskapen inte gett några definitiva bevis för månens inflytande på menstruationscykeln. Vissa observationer tyder på att tillfällig synkronisering kan förekomma hos vissa personer, men det är fortfarande intermittent och långt ifrån utbrett.

Denna fråga (kan månen verkligen påverka menstruationen?) tjänar som en påminnelse om att människokroppen är komplex och att många faktorer, såsom miljö, ljus och biologiska rytmer, kan interagera på subtila sätt. Detta är ytterligare en anledning att närma sig dessa resultat med nyfikenhet ... utan att förvandla en lovande hypotes till en säkerhet.