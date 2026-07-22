Denna sovställning kan vara orsaken till sömnlösheten.

Känner du att du vrider och vänder på dig på nätterna eller vaknar utan att någonsin känna dig riktigt utvilad? Innan du ifrågasätter din madrass eller dina kvällsrutiner kan en detalj vara värd att uppmärksamma: din sovställning.

Att sova på rygg: en position som inte passar alla

Att sova på rygg har flera fördelar. Denna position hjälper till att hålla ryggraden korrekt justerad och minskar tryckpunkter i ansiktet. Sömnspecialister rekommenderar dock också att man övervakar den, eftersom den kan påverka andningen under natten.

När man ligger på rygg trycker gravitationen naturligt tungan och halsen bakåt. Detta kan göra luftvägarna trånga, vilket främjar snarkning och hos vissa personer andningsuppehåll, så kallad sömnapné.

Varför detta kan störa din sömn

När andningen regelbundet hindras utlöser hjärnan korta mikrouppvakningar för att återställa det normala luftflödet. För det mesta går dessa avbrott helt obemärkta förbi. De fragmenterar dock sömnen och hindrar kroppen från att fullt ut dra nytta av de mest återställande faserna.

Resultatet: även efter en till synes lång natts sömn kan du vakna upp och känna dig dränerad. Enligt Sleep Foundation upplever mer än hälften av personer med sömnapné en förvärring av sina symtom när de sover på rygg.

Att sova på sidan är en fördel för en lugnare sömn.

För personer som snarkar eller upplever mild sömnapné rekommenderar specialister ofta att sova på sidan. Denna position gör det lättare att hålla luftvägarna öppna, vilket kan minska snarkning och förbättra sömnkvaliteten. Att sova på vänster sida rekommenderas också ofta för personer som är benägna att drabbas av sura uppstötningar, en annan faktor som kan störa sömnen.

Några tips för att gradvis ändra dina vanor

Om du alltid har sovit på rygg behöver du inte försöka ändra allt över natten. Din kropp behöver tid för att anpassa sig till en ny position. Du kan till exempel lägga en kudde bakom ryggen för att begränsa vridning och vändning på natten, lägga en kudde mellan knäna för extra komfort eller höja huvudet något. Dessa små justeringar kan underlätta övergången samtidigt som kroppens naturliga förnimmelser respekteras.

Varje sovande person är unik

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon "perfekt sovställning" för alla. Att sova på rygg är inte nödvändigtvis ett problem, och denna position passar många människor mycket bra, särskilt när den inte orsakar betydande snarkning eller andningssvårigheter.

Om du å andra sidan lider av ihållande trötthet, frekventa uppvaknanden eller betydande snarkning kan din sovställning vara ett bra alternativ att utforska. Och om dessa problem kvarstår trots vissa justeringar är det bäst att rådfråga en sjukvårdspersonal för att identifiera orsaken och hitta den lämpligaste lösningen för din situation.

Sammanfattningsvis: din sovställning kan påverka din sömnkvalitet, men den förklarar inte alla fall av sömnlöshet. Nyckeln är att lyssna på din kropp och hitta den ställning där du känner dig mest utvilad. Om sömnproblemen kvarstår är det fortfarande den bästa lösningen att rådfråga en läkare för att få tillbaka en mer vilsam natt.