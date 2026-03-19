Sensorisk överbelastning: det här är signaler som många ignorerar.

Din kollegas parfym attackerar dig varje gång du går förbi, ljudet från kylskåpet besattar dig till den grad att du måste ha öronproppar på dig, och din partners ansiktsuttryck gör dig rasande. Om dina sinnen är på helspänn och reagerar på minsta stimuli kan du lida av sensorisk överbelastning, ytterligare en aspekt av ångest.

Sensorisk överbelastning, när sinnena är mättade

Minsta lilla sak irriterar dig. Klirret av en gaffel på en tallrik, klickandet av händer på ett tangentbord, ljudet av tofflor på parkettgolvet, doften av kaffe i det öppna kontoret, doften av friterad mat som väver från restauranger, ångorna från avgasrören, skenet från gatlyktor. Du känner dig överväldigad av din omgivning, och till och med din partners nysningar går dig på nerverna. I slutändan upplever du allting mer intensivt, som om din inre volym är på topp och din kropp upplever varje förnimmelse i förstärkt verklighet.

Till en början tonar du ner ditt obehag genom att skylla det på din mens, som snart ska börja, eller så drar du den enklaste slutsatsen: "Jag är bara på helspänn just nu." Ändå är detta ibland ett tecken på sensorisk överbelastning, en period då du har nått din gräns. Till exempel blir surrandet från din datorfläkt, som du aldrig märkt förut, plötsligt outhärdligt. Detsamma gäller den starka blixten från apotekslampan, som praktiskt taget skriker åt dig och tvingar dig att titta bort.

”Sensorisk överbelastning uppstår när hjärnan kämpar med att tolka, prioritera eller bearbeta sensorisk information. Den skickar sedan en signal till kroppen att det är dags att dra sig tillbaka från dessa sensoriska stimuli. Detta budskap utlöser känslor av obehag och panik”, förklarar hälsotidskriften Medical News Today . Vem som helst kan uppleva sensorisk överbelastning, men vissa människor är mer predisponerade. Detta gäller särskilt för de som diagnostiserats med autismspektrumstörning eller ADHD. De är överkänsliga mot världen omkring dem. Detta förklarar varför de bär brusreducerande hörlurar i mataffären och täcker för ögonen när de möter starka lysrör.

Symtomen, från de mest uppenbara till de mest lömska

Sensorisk överbelastning manifesterar sig inte alltid dramatiskt. Ibland smyger den sig på tyst tills kroppen larmar. De första tecknen kan verka ofarliga: ovanlig irritabilitet, en plötslig lust att fly från en bullrig plats eller trötthet som slår till som ett ton tegelstenar mitt på dagen.

Vissa människor känner ett akut behov av att isolera sig, som om deras hjärnor kräver en omedelbar paus. Samtal blir svåra att följa, ljud överlappar varandra och minsta lilla stimulans verkar förstärkt. För mycket starkt ljus, för stark lukt eller för hög musik kan då utlösa genuint obehag.

För andra manifesterar sig sensorisk överbelastning fysiskt: huvudvärk, nackspänningar, hjärtklappning eller en känsla av tryck över bröstet. Kroppen går in i "alert"-läge, som om den skyddade sig mot en osynlig fara. Detta fenomen är också nära kopplat till nervsystemet, som kämpar för att filtrera all information som kommer från omgivningen.

Du kan uppleva fruktansvärt obehag av känslan av ett sammetsplagg, precis som du kan frysa till vid ljudet av en stol som skrapar mot golvet. Sensorisk överbelastning får dig att känna att du befinner dig i en fientlig miljö där varje stimuli känns som en attack.

Hur kan vi lindra denna sensoriska överbelastning?

Beroende på dess svårighetsgrad kan sensorisk överbelastning vara särskilt försvagande. Den tvingar dig att tacka nej till inbjudningar, isolera dig själv och ompröva vissa vanor, till och med beröva dig själv enkla nöjen. Den goda nyheten är att det finns sätt att lugna denna inre oro. Det första steget är ofta att identifiera vad som utlöser överbelastningen. Är det det konstanta ljudet från ett öppet kontor? De alltför starka lamporna i en stormarknad? Fullsatt kollektivtrafik i slutet av dagen? Att identifiera dessa faktorer gör att du kan förutse och bättre skydda dig själv. Du kan föra dagbok för att notera alla distraherande element som överväldigar dig.

Vissa människor finner lindring genom att minska stimulansen runt omkring sig: lyssna på mjuk musik med hörlurar, dämpa belysningen hemma eller ta några minuters tystnad efter en hektisk dag. Sensoriska pauser, som att promenera i en park, andas djupt eller helt enkelt blunda en stund, kan också hjälpa hjärnan att återställas. Medical News Today nämner också "säkra zoner", platser där du kan "söka tillflykt", såsom toaletter eller tomma mötesrum.

I slutändan är sensorisk överbelastning varken en infallskraft eller ett tecken på skörhet. Det är ofta en signal om att kroppen har nått sin gräns och behöver sakta ner.