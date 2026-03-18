"Kortisolavgiftning": en modefluga eller ett genuint kroppsligt behov?

Kortisol, ett ord som en gång var reserverat för medicinsk jargong, är nu en av de mest populära hashtaggarna på TikTok. Detta hormon, som en gång var begränsat till vetenskapliga tidskrifter, är nu den allmänna fienden nummer ett. Internetanvändare skyller det för sin sömnlöshet, humörsvängningar och låga libido. Så de påbörjar "kortisolavgiftningar" för att "återbalansera sin kropp och sitt sinne".

Vad exakt är kortisol?

Alla pratar om det nu. På sociala medier är det denna term, som en gång bara förstods av läkarstudenter och avhandlingsförfattare, som står i fokus för uppmärksamheten, och inte nödvändigtvis av rätt anledningar. För nej, kortisol är inte bara ytterligare en skönhetsteknisk uppfinning, och det är inte heller en laboratorieskapad ingrediens för att lägga till några år till ditt liv. Det är inte heller ett smittsamt virus, även om internetanvändare jagar bort det som influensan mitt i vintern.

Kortisol, dopaminantagonisten, är kroppens osynliga gift, välbefinnandets bane. Åtminstone är det så internetanvändare beskriver det, och sprider felaktig information om det. Om du fortfarande inte känner till ordet är du förmodligen inte särskilt tekniskt kunnig eller särskilt intresserad av rubriker i hälsotidningar. Kortisol, även känt som stresshormonet, finns överallt på TikTok och framställs som en bråkstake. Ändå är det inte helt illvilligt.

Det är det som reglerar ditt blodtryck, hindrar dig från att smittas av alla bakterier som cirkulerar i kollektivtrafiken och skyddar dig från mindre skador med en antiinflammatorisk respons. Det är också det som får dig upp ur sängen varje morgon och ger dig energi att springa till bussen när du är sen.

"Kortisolavgiftningen": en myt mer än verklighet

Internetanvändare, som ger sig ut på en liten vårstädning av sina kroppar, gör "kortisolavgiftningar". Som om det vore ett gift som lätt elimineras. Kortisol försvinner dock inte över en natt som en tung måltid åtföljd av renande örtte. "Kortisolavgiftningen", som nästan tar formen av en andlig retreat, är egentligen en felaktig benämning. Det är helt enkelt omöjligt ur ett fysiologiskt perspektiv. Att försöka eliminera kortisol från kroppen skulle vara som att ta bort jäsmedlet från bröd eller mjölet från pasta: du tar bort ett viktigt element för deras själva existens.

De som byter ut kraftig träning mot lätt stretching och öppna böcker istället för att slå på TV:n i hopp om att bli av med kortisol, är långt ifrån att inse att samma hormon är ett veritabelt "bränsle" . "Kortisol hjälper till att mobilisera energireserver, stärka immunförsvaret, minska inflammation och avleda energi från matsmältning, reproduktion och tillväxt", förklarade Jeffrey Blumberg, forskningsprofessor vid Tufts Friedman School of Nutrition Science and Policy. Det finns också ett mindre "barbariskt" knep för att samexistera med detta hormon snarare än att kontrolleras av det.

Att reglera kortisolnivåerna, den riktigt bra idén

Även om "kortisolavgiftning" är mer en marknadsföringsslogan än en vetenskaplig verklighet, kan man fortfarande återfå kontrollen över detta hormon, vilket orättvist får dåligt rykte. Målet är inte att eliminera hormonet, utan att förhindra att det förblir förhöjt för länge. När kroppen ständigt stimuleras av en stressig livsstil kan den bli utmattad och utveckla särskilt försvagande symtom. Cushings syndrom är det mest extrema exemplet.

Under normala omständigheter följer kortisol en exakt rytm: det stiger på morgonen för att hjälpa oss att starta dagen och minskar sedan gradvis under dagen. Men kronisk stress, otillräcklig sömn, mental överbelastning eller överdriven skärmtid kan störa denna naturliga balans. Det är vid denna tidpunkt som vissa människor upplever ihållande trötthet, irritabilitet eller sömnstörningar.

Experter är överens om en sak: snarare än att prata om "avgiftning" är det mer korrekt att tala om "reglering". Och den goda nyheten är att detta kan uppnås genom enkla åtgärder, ofta mycket mer tillgängliga än de överprissatta hälsoprogram som säljs på sociala medier . "Det finns inget mirakelmedel för att reglera kortisolnivåerna , men vi har välkända strategier för stresshantering , inklusive en hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet och utövandet av meditation eller mindfulness", förklarar experten.

Kort sagt, den berömda "kortisolavgiftningen" kanske inte existerar, men önskan att ta hand om sitt nervsystem är högst verklig. Och om denna trend har åtminstone en fördel, så är det att den påminner oss om att vila, lugn och att lyssna på oss själva inte är lyx ... utan genuina behov.