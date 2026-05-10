Denna föga kända sjukdom kan förstärka frustration på jobbet

Irriterar blotta närvaron av dina kollegor dig? Sättet de dricker sitt te, knackar på sina tangentbord, svingar benen under sina skrivbord, rör vid håret för att betona sina tankar – det är en veritabel fysisk balett, och det är långt ifrån din smak. Om dina kollegors handlingar och gester får dig att oroa dig inombords, kanske du lider av misokinesi .

Vad är misokinesi?

Även om misokinesi kan låta som en fiktiv superkraft från "Stranger Things", är det i verkligheten en mycket försvagande störning i vardagen, särskilt på arbetsplatsen när kollegor pillar med fingrarna på ett skrivbord, frenetiskt trycker på änden av en penna eller gnuggar hakan över en komplicerad mapp. I öppna kontorslandskap, vilket snabbt kan leda till sensorisk överbelastning, kan misokinesi utvecklas snabbt.

Detta förklarar varför din toleransnivå sjunker drastiskt när du ser en kollega improvisera hopprep med sin penna eller ständigt knacka med foten. Personer med misokinesi kämpar för att titta bort och fokusera på dessa repetitiva gester, som andra framställer på löpande band-liknande sätt. De blir inte bara distraherade; de upplever en inre agitation som är mycket svår att kontrollera.

Misokinesi faller inom samma kategori som misofoni, aversionen mot höga ljud från munnen, musklick, tangentbordsklick eller till och med svagt hörbar andning. "Det påverkar människors förmåga att njuta av sociala interaktioner, arbeta eller lära sig", förklarar Dr. Handy. Denna sjukdom, som fortfarande är relativt okänd för allmänheten och dåligt dokumenterad, uppskattas drabba 33 % av befolkningen, enligt en studie utförd av University of British Columbia.

Hur utvecklas misokinesi?

Om du inte längre står ut med den där kollegan som ständigt fipplar i stolen och finner ett perverst nöje i att snurra den från sida till sida, kanske du inte är "på helspänn", utan helt enkelt lider av misokinesi. Som studien rapporterar kan denna negativt laddade störning variera från mild irritation till försvagande ångest. Känslor av frustration, oförklarlig irritabilitet eller okontrollerbara stresstoppar – misokinesi manifesterar sig olika från person till person. Den här kollegan, som monopoliserar dina tankar med sin smittsamma OCD, stör dig där andra inte ser något mer än en fokuserad arbetare.

Misokinesi, ibland förväxlat med uppmärksamhetsstörning , är inte ett tecken på ett distraherat sinne utan på överdriven empati. Enligt Dr. Handy, en psykologiprofessor som genomförde denna insiktsfulla studie, kan misokinesi utlösas av våra spegelneuroner, hjärnceller som styr empati och låter oss "förstå avsikterna bakom andras handlingar", förklarar han. Kort sagt, din hjärna tar genvägar.

Ett ryckande ben, panikslagna fingrar, en hand som gnager på benet mellan två viktiga uppgifter… Dessa rörelser är den fysiska manifestationen av stress, och de smittar snabbt av sig på ditt sinne. ”Våra spegelneuroner hjälper oss att förstå andras känslor, men kan också göra det svårt att ignorera repetitiva rörelser som uppfattas som besvärande”, tillägger Sumeet Jaswal, medförfattare till studien.

Vad kan man göra för att bekämpa misokinesi?

Nej, du är inte dömd att sjuda inombords varje gång din kollega förvandlar sin penna till en dirigentstafettpinne. Även om misokinesi kan vara särskilt plågsamt finns det sätt att minimera dess inverkan på det dagliga livet.

Det första steget är helt enkelt att ge ett namn åt det du känner. Att förstå att det varken är ogrundad intolerans eller överdriven irritabilitet hjälper till att lindra skuldkänslor. Din hjärna reagerar på en specifik stimulus, ofta automatiskt. Det är inte ett övergående infall eller ett utbrott på jobbet.

Sedan spelar miljön en nyckelroll. Om du arbetar i ett öppet kontorslandskap kan du prova att ändra ditt synfält något. Att ändra din stol, justera skärmens vinkel eller installera en diskret skiljevägg kan avsevärt minska din exponering för dessa distraherande rörelser. Ibland kan några centimeters förskjutning rädda en hel dag.

Vissa människor finner också tröst i "motstimuli". Att lyssna på mjuk musik i hörlurar, spela vitt brus eller använda öronsnäckor, även utan ljud, kan skapa en slags skyddande bubbla. Detta hjälper hjärnan att avleda sin uppmärksamhet från de repetitiva handlingar som monopoliserar dess vaksamhet.

Om blotta åsynen av ett ryckande ben räcker för att höja ditt blodtryck, betyder det inte att dina kollegor plötsligt har blivit outhärdliga. Det kan helt enkelt vara så att din hjärna uppfattar världens rörelser lite för intensivt. En subtil form av överkänslighet, ibland irriterande, men väldigt verklig.