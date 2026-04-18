"Tech neck", ett tillstånd kopplat till skärmar som blir allt vanligare

Naila T.
Att titta på telefonen, arbeta på en dator, scrolla oavbrutet… dina skärmar är en del av ditt dagliga liv. Denna till synes ofarliga vana kan ha en mycket verklig inverkan på din kropp. ”Tech neck” (eller ”teknikhals”) framträder nu som ett allt vanligare tillstånd.

En hållning som belastar nacken mycket

"Tech neck" eller "screen neck" syftar på smärta orsakad av långvarig framåtböjd huvudställning. Mer specifikt rör sig huvudet framåt, axlarna rundas och nacken förlorar sin naturliga position. Som ett resultat arbetar musklerna i nacken, trapeziusmuskeln och övre delen av ryggen kontinuerligt för att kompensera.

Denna överbelastning kan leda till stelhet, smärta i bakhuvudet, mellan skulderbladen eller till och med i axlarna. Din kropp är mer än bara en fast hållning. Denna obalans kan också påverka andra områden: spänningar i käken, obehag i armar eller handleder, eller till och med ytligare andning på grund av en komprimerad revbensställning. Din kropp, i all sin komplexitet, skickar dig signaler som är viktiga att lyssna på.

Mycket mer än bara smärta

Tech neck är inte bara ett fysiskt obehag. Det kan också påverka din allmänna hälsa. Att hålla huvudet framåt under längre perioder kan komprimera vissa nerver och störa balansen i nervsystemet. Studier tyder på att detta kan öka stress, påverka sömnkvaliteten och påverka humöret.

Till detta kommer en ond cirkel som kan vara svår att bryta: smärta leder till trötthet, trötthet försämrar koncentrationen och dålig hållning återkommer nästan automatiskt. Bland tonåringar och unga vuxna, som är särskilt utsatta för skärmar, blir detta fenomen allt vanligare. Detta är ett tydligt tecken på att din hållning förtjänar lika mycket uppmärksamhet som din livsstil.

Den största boven i dramat är fortfarande den intensiva användningen av skärmar, särskilt när de är dåligt placerade. En telefon som hålls för lågt, en dåligt justerad dator eller en surfplatta som placeras utan stativ tvingar din nacke att förbli böjd under långa perioder. Lägg till detta bristen på pauser, den begränsade rörelsefriheten under dagen och ibland tveksam ergonomi, och du har den perfekta grogrunden för varaktig spänning. Din kropp är inte "ömtålig": den anpassar sig, men när den kompenserar för för lång tid kräver den så småningom uppmärksamhet.

Tecken att inte ignorera

Vissa tecken bör varna dig:

  • en känsla av stelhet i nacken eller övre delen av ryggen
  • ihållande smärta i axlarna eller mellan skulderbladen
  • svårighet att räta ut huvudet utan ansträngning
  • stickningar i armarna eller huvudvärk

Om dessa symtom kvarstår kan det vara bra att rådfråga en sjukvårdspersonal för att förhindra att dessa obalanser förvärras med tiden.

Åtgärder för att lindra din kropp

Goda nyheter: du kan agera i din egen skala, utan att störa hela din rutin.

  • Börja med att anpassa din miljö: placera dina skärmar i ögonhöjd, stöd ryggen och håll fötterna stadigt planterade på marken.
  • Kom ihåg att ta regelbundna pauser, var 30:e till 60:e minut, för att röra på nacke och axlar.
  • Några enkla rörelser kan göra skillnad: försiktiga huvudlutningar, sidledes stretchövningar, axelrullningar eller hakindragningsövningar. Dessa rörelser hjälper till att släppa spänningar och stärka musklerna som stöder din hållning.

Målet är inte perfektion, utan en bättre förståelse för din kropp, i all dess mångfald och behov.

Kort sagt, "tech neck" återspeglar vår hyperuppkopplade livsstil. Det är inte oundvikligt, utan ett tecken på att vi behöver anpassa oss. Genom att bli medveten om dina vanor och göra några justeringar kan du bibehålla din komfort, rörlighet och allmänna välbefinnande.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Andningsmetoden som kan hjälpa dig att somna på några minuter

Andningsmetoden som kan hjälpa dig att somna på några minuter

Vänds och vänder du dig i sängen, tankarna rusar iväg och sömnen går dig förbi? Du är inte...

Han injicerade sig själv med 856 doser gift, ett bly som kunde omvandla medicin.

Historien kan verka hämtad direkt ur en film, men den fascinerar forskare idag. Amerikanen Tim Friede utsatte sig...

Att inte kunna sova utan bakgrundsljud: forskare ser det som mycket mer än bara en enkel vana

Att sova med bakgrundsljud – en fläkt, naturljud eller en TV-serie – är en vanlig praxis som hjälper...

Vad neurovetenskapen avslöjar om vår svårighet att sakta ner

Trots uppmuntran till meditation, tystnadsretreater, telefonfria semestrar och prat om inre frid, kämpar vi med att sakta ner...

Att ha en "favoritplats" är inte obetydlig: vetenskapen förklarar varför

Kanske har du ett favoritkafé eller ett ställe med starkt sentimentalt värde som du fortfarande besöker trots alla...

Hjärtattacker hos kvinnor: dessa tecken ignoreras alltför ofta

Hjärtattacker uppfattas fortfarande ofta som ett manligt tillstånd. Ändå är hjärt-kärlsjukdomar en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor...