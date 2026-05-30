Varför namnet "Polycystiskt ovariesyndrom" snart kan ändras

Länge kritiserat för sin felaktighet ändras namnet på polycystiskt ovariesyndrom. En global expertkonsensus har just antagit ett nytt namn, som anses vara mer troget sjukdomens verklighet.

Ett nytt namn validerat av global konsensus

Detta är ett beslut som påverkar miljontals kvinnor. I mitten av maj 2026 godkände en internationell konsensus, publicerad i The Lancet och därefter presenterad vid den europeiska endokrinologikongressen i Prag , namnbytet för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Tillståndet kallas nu polyendokrint metaboliskt ovariesyndrom, eller PMOS – vilket kan översättas till "polyendokrint metaboliskt ovariesyndrom", även om den officiella akronymen fortfarande är på engelska.

Det nya namnet är inte godtyckligt. Det är kulmen på en exempellös kollektiv insats som sammanfört fler än 50 patient- och vårdorganisationer. Processen baserades på globala undersökningar som samlade in tiotusentals svar, samt workshops som sammanförde patienter och specialister från olika discipliner, för att säkerställa bredast möjliga enighet om den valda terminologin.

Ett namn som ansetts vilseledande i många år

Termen "polycystiska äggstockar" är nu föråldrad eftersom den länge ansågs vara felaktig, till och med kontraproduktiv. Trots namnet har många patienter inga cystor på äggstockarna, trots att termen antyder något annat . Denna förvirring har haft mycket verkliga konsekvenser: försenade diagnoser, fragmenterad vård och en form av stigma kring tillståndet.

Debatten är inte ny. Redan på 2010-talet hade en expertpanel i USA rekommenderat att tillståndet skulle byta namn , i tron att det befintliga namnet var en källa till missförstånd som kunde försena diagnosen. Det tog mer än ett decennium av diskussioner för att denna intuition slutligen skulle leda till en ny nomenklatur som delas över hela världen.

En sjukdom som är mycket mer komplex än en enkel "historia om cystor"

Kärnan i problemet ligger i själva tillståndets natur. Att reducera sjukdomen till äggstockarna var att missa den väsentliga poängen. Det är i själva verket en komplex hormonell störning med flera manifestationer som påverkar flera system i kroppen: endokrina, metabola, reproduktiva, dermatologiska och till och med psykologiska.

I praktiken kan tillståndet manifestera sig som oregelbundna menstruationscykler, svårigheter att bli gravid, hormonellt driven hårväxt eller håravfall, akne eller viktökning. Det är också förknippat med en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Enligt Världshälsoorganisationen drabbar tillståndet cirka 10 till 13 % av kvinnor i reproduktiv ålder, men nästan 70 % av dem är omedvetna om att de har det. Globalt uppskattas det drabba mer än 170 miljoner människor , eller ungefär en av åtta kvinnor.

Tre år på sig att anta det nya namnet

Att byta namn på en så utbredd sjukdom sker inte över en natt. Därför har en treårig övergångsperiod planerats för att stödja övergången från PCOS till PMOS. Under denna fas kommer kliniska riktlinjer, medicinskt utbildningsmaterial och internationella system för sjukdomsklassificering att uppdateras successivt.

Det uttalade målet är tvåfaldigt: att förbättra diagnosen genom att hjälpa läkare och patienter att bättre förstå tillståndets verklighet, och att minska stigmatiseringen som är förknippad med det. De som förespråkar denna förändring hoppas också att en mer korrekt terminologi kommer att uppmuntra forskning och leda till tidigare insatser för metabola och kardiovaskulära risker.

En förändring som inte är helt enhälligt accepterad.

Även om det nya namnet har hyllats i stor utsträckning har det också väckt vissa farhågor. Att behålla termen "äggstock" i namnet förbiser en hypotes som väckts av vissa nya studier : den möjliga existensen av en manlig form av sjukdomen. För vissa specialister är det inte tillräckligt att behålla en hänvisning till äggstockarna för att bemöta denna fortfarande utforskade forskningsväg.

Denna debatt illustrerar svårigheten med uppgiften: att hitta ett namn som är både mer korrekt än det föregående, förståeligt för allmänheten och tillräckligt flexibelt för att införliva framtida kunskap. Den kompromiss som uppnåtts, PMOS, presenteras av dess förespråkare som ett tydligt steg framåt, utan att göra anspråk på att definitivt avsluta den vetenskapliga diskussionen.

Bakom en enkel bokstavsändring ligger ett betydande steg framåt för kvinnors hälsa. Genom att överge ett namn som anses vilseledande strävar läkarkåren efter att bättre återspegla komplexiteten hos ett länge underskattat tillstånd och underlätta dess igenkänning. Även om införandet av PMOS fortfarande kommer att ta några år, har rörelsen nu börjat – och den kan mycket väl förändra hur miljontals kvinnor diagnostiseras och får stöd.