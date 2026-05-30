I den här pilatesstudion känner sig kurviga kvinnor inte längre "onormala".

Pilates är en daglig övning för många kvinnor. Denna sport, som tränar de djupa musklerna, förbättrar rörligheten och ger konditionsträning, är ett utmärkt sätt att hålla sig frisk. Men i studios där svett blandas med exklusiva parfymer tenderar deltagarna att vara av liknande kroppsbyggnad och hålla sig inom mattans gränser. Kurviga eller plus size-kvinnor är en sällsynt syn på gruppklasser. För att låta dem prova Pilates utan att känna sig som bedragare öppnar inkluderande center sina dörrar.

Pilates, en sport som fortfarande förknippas med smala figurer

Pilates är en trendig sport som lockar folkmassor till sina skummattor och glidmaskiner. En hel bildspråksmall omger denna träningsform, som nästan har blivit en estetik i sig. Bakom de självbetitlade hashtaggarna finns smala kvinnor med subtila magmuskler och eleganta stretchkläder. På sociala medier verkar Pilates vara reducerat till en enda kroppstyp.

"Pilatesflickan", den där tjejen som utför varje rörelse som om den vore utan ansträngning och som strosar omkring med sin matchakopp hängande över axeln, blev snabbt ett skönhetsideal. Uppsatt som ett ideal eller ett "mål att uppnå", har hon omedvetet påtvingat en standardfysik i dessa elegant designade studior. Att bara skriva in detta nyckelord i Pinterests sökfält avslöjar denna anatomiska verklighet: eteriska, nästan overkliga kroppar, till synes bekväma med bollar, lätta hantlar, designermattor och kläder värdiga Barbies garderob. En veritabel uppvisning av diktat. Oundvikligen identifierar sig inte alla kvinnor med "Pilatesflickan", och vissa väntar tills de har en liknande kropp innan de ens försöker sig på dessa core-stärkande övningar.

Medan bokningarna för denna träningsform har ökat med 66 % världen över, tvekar många kvinnor att anmäla sig av rädsla för att känna sig malplacerade. För att hjälpa dessa kvinnor att övervinna sin marginalisering gör vissa studior mångfald till en kärnprincip, inte ett alternativ. På Forza Pilates har kvinnor i större storlekar som oroar sig för att vara "störst i klassen" äntligen tillgång till en trygg, välkomnande och icke-dömande plats.

En unik studio där varje kroppstyp hittar sin plats

Som en liten anekdot, innan Pilates blev en elitsport för SUV-förare och ungdomsälskare, uppfanns det av Joseph Pilates för att rehabilitera soldaters sargade kroppar under första världskriget. Till skillnad från högintensiva sporter eller brutala metoder som bodybuilding är Pilates mycket skonsammare. Det är en mindfulness-disciplin vars syfte inte är att skapa utbuktande muskler att stolt visa upp på den heta sanden, utan att stärka kroppens grundvalar genom core-engagemang, djupandning och kontroll.

Inom Forza Pilates väggar återfår denna sport sin sanna innebörd. Det är inte en tävling i mätningar eller ett prestationsspel, utan ett ögonblick av återknytning till sig själv, med sina rörelser, med sin inre frid. Sydney Dumler, grundaren av detta utrymme som liknar ett tempel för välbefinnande, ville att kurviga eller plus size-kvinnor skulle kunna göra pilates utan att jämföra sig med sina grannar på mattan eller känna sig skrämda.

Det var hennes bästa vän, djupt påverkad av denna tysta diskriminering, som föreslog idén. Sydney förverkligade sedan hennes önskan genom att introducera "plus size"-klasser på sin skola. Kurviga och plus size-kvinnor, som regelbundet förbises i denna minutiöst utformade arkitektoniska miljö, anammade omedelbart denna mer mänskliga och mindre standardiserade metod. De fokuserar på sina egna erfarenheter snarare än hörsägen.

Pilatesklasser för större storlekar för att lugna de som redan är bekanta med ämnet.

I detta rum med högt i tak och speglar i renässansstil minglar dessa kurviga eller plus size-kvinnor, som ofta känner sig malplacerade bland de tonade kropparna och de långvariga stammisarna med sin anmärkningsvärda flexibilitet, med figurer som liknar dem. Medan de i traditionella klasser stelnar till under blickens tyngd, omfamnar de i dessa privata sessioner konsten fullt ut. Deras kroppar ses inte längre som en samling brister utan som instrument, allierade i varje rörelse.

Dessutom reserverade Sydney inte bara tidsluckor för kvinnor i större storlekar som sökte bekräftelse. Hon skräddarsydde också sina klasser för att vara en session av självacceptans, inte självsabotage. Höjdjusterbara justeringsbara övningar eliminerar alla känslor av otillräcklighet och har en högre viktgräns för att förhindra självförakt. Instruktören, som leder dessa klasser med sina nästan terapeutiska effekter, håller deltagarna motiverade med positiva affirmationer som snabbt blir ett tecken på den kollektiva entusiasmen.

För nej, pilates har aldrig varit reserverat för smala figurer eller de som bär pastellfärgade leggings i storlek XXS. Vad den här studion visar är att en större kropp mycket väl kan finna sin smidighet, styrka och elegans hos en reformer. Att den kan hålla en hållning, träna sina djupa muskler, öka rörligheten och uppleva den där berömda känslan av balans som alla utövare söker, oavsett storlek.