De säljer biljetter till sitt bröllop: den nya trenden som chockar internet

Äktenskapet är en privat fest, vanligtvis bevittnad av nära familj och vänner. Medan vissa par väljer intima ceremonier och bekvämt ignorerar avlägsna fastrar och kusiner vars telefonnummer de inte ens har, tar andra betalt av främlingar för att delta i festligheterna. De säljer biljetter till sina bröllop ungefär som artister säljer biljetter till sina konserter, och denna praxis blir alltmer populär.

Ett originellt sätt att finansiera ditt bröllop

Ett bröllop anses vara den vackraste dagen i livet, till och med kulmen på en romans, och ska vara en privat tillställning. Gästerna har bekanta ansikten, och även om bruden och brudgummen, mitt i stundens hetta, glömmer några namn, känner de alla närvarande. Dessutom är gästerna noggrant utvalda och strategiskt placerade på bordsplanen baserat på kompatibilitet.

Par spenderar traditionellt tid på att granska sina kontaktlistor och bestämma vilka som ska delta. Men ett växande antal par bryter med denna tradition och öppnar sina bröllop för främlingar, i utbyte mot betalning. Detta kallas "leverantörssponsring", en teknisk term som beskriver en ovanlig men särskilt lönsam metod.

Nu kan främlingar de aldrig träffat förut komma som åskådare och bevittna föreningen av ett par de inte vet någonting om – varken deras relationshistoria eller deras yrke. För att mildra det ekonomiska slaget av ett bröllop, som kostar i genomsnitt 19 921 euro , säljer par biljetter online som om deras firande bara vore ett tidsfördriv eller en fritidsaktivitet. Dessa "hemliga" gäster, som kommer för buffén men också för att uppleva den varma atmosfären på bröllopet, måste betala minst cirka 110 euro för att passera genom den blomsterprydda valvporten.

En plattform dedikerad till den här typen av praktik

Tanken är inte att hamna med en bråkstake som plundrar kanapéerna och stjäl rampljuset från bruden och brudgummen. Inte heller att återskapa scener från filmen Project X bland de vita dukarna och skimrande ballongerna. Genom att sälja biljetter till sitt bröllop riskerar dagens huvudstjärnor att firandet spårar ur. I fiktion går den här typen av saker ofta fel, men här är allt under kontroll. Hur? Genom Invitin-appen.

På den här plattformen, som kopplar samman par med "överraskningsgäster", genomgår profilerna en rigorös granskning. Det är samma typ av kontroll som på dejtingappar och framför allt en riktig garanti för pålitlighet. Appens grundare, Katia Lekarski, kräver också att gästerna skriver under en uppförandekod. Genom att skriva under den lovar dessa spontana gäster, som söker mänsklig kontakt, respekt och omtanke.

Faktum är att bruden och brudgummen har sista ordet och kan acceptera eller avböja den föreslagna profilen. Du kan vara säker på att du inte kommer att hamna med en Mr. Bean-liknande figur i närheten på din drömdag. Dessa känslomässiga ögonblick borde inte bli skådeplatsen för olämpliga skämt. I vilket fall som helst är bruden och brudgummen de stora vinnarna, eftersom de genom att vara värd för dessa tio förbokade gäster kan få in "mellan 1 500 och 2 000 euro ungefär", förklarade Katia i Ouest France .

Att skapa sociala kontakter är en annan orsak till denna trend.

Ett bröllop är synonymt med glädje, gott humör, gemenskap och trevlighet. I en alltmer individualistisk värld är det en djupt altruistisk handling att bjuda in främlingar till sitt bröllop, som går utöver bara egenintresse.

Men varför skulle vanliga människor vilja gå på ett bröllop slumpmässigt? Det är inte sjuklig nyfikenhet, utan bara en återspegling av en önskan om tillhörighet, en rolig lösning på bristande interaktion. ”Jag har folk som skriver till mig och säger att de vill gå på ett bröllop, träffa människor, vara en del av en ceremoni, kunna gå ut, ha kul”, förklarar grundaren av Invitin.

Och om denna praxis låter "påträngande" så är den inte ny. Du kanske själv redan har varit "outsidern" på ett bröllop och skålat för nygifta som var vänner till vänner till andra vänner.