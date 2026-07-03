Att kyssa sin partner med läppglans: trenden som skapar uppståndelse på sociala medier

Medan kvinnor en gång sökte efter läppstiftsmärken på sina partners skjortkragar i jakt på bevis på otrohet, ger de idag sin partner klibbiga kyssar för att testa sin intimitetsnivå. På sociala medier applicerar kvinnor läppglans och jagar sina partners munnar, som kanske inte är mottagliga för denna utsmetade kyss med smak av vanilj eller sockervadd.

En lackad kyss som inte alltid behagar alla.

På sociala medier syns kärleken fullt ut, och även de mest intima gesterna av tillgivenhet blir offentliga. Kvinnor njuter av att improvisera kompatibilitetstester baserade på till synes vardagliga aktiviteter, som att skala en apelsin eller titta på en fågel som flyger . Enligt deras senaste relationsbedömning, som säkerligen skulle höja ögonbrynen bland sexologer , delar ett par allt, inklusive de sockersöta ingredienserna i nyapplicerat läppglans.

Metoden är enkel. De applicerar läppglans som en del av sin vanliga rutin och ber oskyldigt sin partner om en kyss med sina silkeslena läppar. Och även om dessa herrar inte kan se skillnad på rouge och ögonskugga, så blir de inte lurade. De lägger märke till den sammetslena konsistensen framför sig.

Inför denna kardborreliknande makeup ryggar vissa män instinktivt tillbaka som om deras partner hade en smittsam sjukdom. Andra är mer välkomnande och bemöter denna vädjan om tillgivenhet med ömhet. Men generellt sett håller dessa herrar avstånd och kastar till och med bedrövade blickar mot kameran. Det mest talande exemplet är videon av @ashleylamarca, där offret för denna kosmetiska attack viskar "hjälp!" Medan kvinnor vanligtvis avvärjer sina partners närmanden för att undvika att förstöra deras makeup, gillrar denna virala trend en fälla för dem.

När en öm gest blir en viral anekdot

På sociala medier leker kvinnor en katt-och-råtta-lek med sina partners och jagar dem med läppglans i handen. Vissa partners spelar med och erkänner sig omedelbart besegrad, medan andra låtsas kämpa. De mest fientliga torkar sina läppar med handryggen med ett äcklat uttryck, som syns i @évaequentins video, men det verkar inte dämpa parets humör.

Få partners reagerar nervöst när de upptäcker denna ovanliga textur under sina intima stunder . Denna estetiska utmaning förvandlas snabbt till lekfull retsamhet och leder till ett gott skratt. Faktum är att den här typen av lättsam retsamhet faktiskt är ganska bra för parets dagliga hälsa.

Enligt en studie utförd av Appalachian State University (Boone, Kalifornien) stärker spontant skratt, oavsett om det kommer från ett dåligt skämt, en hålig pyjamas eller läppglans som skickas öga mot öga, kemin.

Tekniker för att undvika fläckar i munnen

För att bibehålla denna tillgivna gest trots ett sockerglans eller ett livfullt läppstift har vissa naturligtvis välutvecklade tekniker. För att undvika att läpparna glittrar hela dagen eller ger intrycket av att ha kommit ut från en cirkus, härmar de en kyss på avstånd med ett slags "kyssande uttryck". Andra väljer en förstärkt "high five", inspirerad av gamla vänner eller fotbollsspelare. Tanken? Att skapa en känslomässig koppling trots denna silkeslena barriär.

Dessutom, för de som inte är särskilt taktila, är en kyss inte den enda indikatorn på ett älskande par. I slutändan har varje partner sitt eget kärleksspråk, och känslor uttrycks genom beröring, ord, konkreta handlingar och till och med gåvor. I detta sammanhang är läppglans helt enkelt ytterligare en förevändning för att observera vad par redan gör dagligen utan att egentligen inse det: anpassa sig, förhandla, hitta lösningar och uppfinna små ritualer som så småningom blir deras gemensamma koder.

På sociala medier kommer trenden sannolikt att försvinna lika snabbt som den dök upp, ersatt av en annan, mer absurd eller mer sofistikerad, som återigen kommer att förvandla en banal gest till ett kollektivt fenomen. Men i relationer lämnar den ett mer bestående spår: idén att även de enklaste gesterna kan bli lekplatser, testplatser eller helt enkelt utrymmen för improviserad medverkan.