Varför tycker vissa människor att fysisk kontakt i ett förhållande är svårt?

Inte alla är mottagliga för mjuka hårstrykningar, varma kramar och lekfulla kittlingar. Även om dessa intima gester ofta är naturliga och spontana inom ett par, ger de inte alltid den önskade trösten. Vissa partners är okänsliga för beröring och spänner sig där andra lätt blir upphetsade. Och detta är inte nödvändigtvis en brist på romantik eller ett tecken på en vacklande relation. Förklaringen är ofta mer komplex.

Kroppen, en trygg fristad för trauman

Medan kyssar på halsen och ömma nattliga smekningar får vissa att rysa, så upprör dessa uttryck av tillgivenhet andra. En handflata som kärleksfullt stryker över låren under middagen, en tumme som snuddar vid kinden med oöverträffad mildhet, armar som öppnar sig vidöppna, redo att ta emot allt vårt elände i dagen… dessa tecken på ömhet är nästan en del av kärlekens språk . Generellt sett försätter de oss i ett tillstånd av ren lycka och gör oss berusade av glädje.

Ändå är vissa människor obekväma med sådan nära kontakt och upplever det som ett intrång, till och med en tyst aggression. Det är samma personer som undviker en kyss på kinden, som låtsas förkylda för att hålla avstånd, som avböjer kramar och som får panik vid åsynen av en utsträckt hand. Inte ens en närstående får passera vissa gränser för kroppen, som drar ihop sig och krymper vid minsta fysiska kontakt.

Kanske har du också tydligt definierade områden för fysisk kontakt och ryggar tillbaka så fort din partner närmar sig. Och tvärtemot vad det kan verka är detta inte en återspegling av inre kyla eller brist på empati. Kroppen är särskilt vältalig och rymmer hela vår historia. Den rymmer minnen, ibland smärtsamma, som återaktiveras av en enkel beröring. "Jag observerar att dessa människor som är rädda för beröring ofta har en ganska komplicerad fysisk historia med sin mor", förklarar psykoanalytikern Sylvie Consoli för tidskriften Psychologies . Att fly är därför ett sätt att skydda oss själva, att hålla dessa gamla spöken från det förflutna begravda under huden.

Beröring har kopplats till en skyldighet

Kroppen behåller alla tidigare erfarenheter: barndomens påtvingade kyssar för att visa artighet mot föräldrar, kramarna som kändes som känslomässig utpressning från ett giftigt ex, eller de själviska smekningarna från en första pojkvän som inte var van vid samtycke. ”Kroppen kommer ihåg vad sinnet ibland vill glömma. Ditt undermedvetna talar sedan genom din aversion”, förklarar sexterapeuten Julie Nélia . En enkel, helt ofarlig massage på axeln kan således utlösa obehag eftersom du undermedvetet tänker: ”Han väntar längre” eller ”Han känns som att jag tillhör honom.”

Även om din partner är full av goda avsikter och helt enkelt vill bekräfta sin kärlek, tar din hjärna genvägar och går spontant in i skyddsläge. Nervsystemet lär sig associationer och kan reagera automatiskt; det är lite som en överkänslig bilsiren som går igång vid minsta beröring. För dig är beröring en begränsning, ett "förhandlingskort". Detta förklarar varför du tycker att fysisk kontakt är svår, särskilt i intima situationer.

När den mentala belastningen gör varje kontakt outhärdlig

Efter en stressig dag, med komplicerade arbetsfiler och vuxenlivets krav, känns till och med en hand som försiktigt läggs på dig som "för mycket". Du behöver utrymme, och så fort din partner inkräktar på ditt territorium och invaderar ditt personliga utrymme, gör du det klart att det inte är "rätt tidpunkt".

Du undviker hans armar, du knuffar bort hans händer från soffan och du stannar vid sängkanten för att undvika hans kropp under lakanen. Kort sagt, du är redan så överstimulerad dagligen att en vänlig klapp på ryggen eller ett huvud som vilar i knät plötsligt känns väldigt påträngande. "När ditt sinne är mättat med uppgifter, ansvar eller bekymmer blir det svårt att hitta emotionell tillgänglighet för den andra personen", tillägger relationsexperten.

Ett tecken på hot mot paret?

I den kollektiva fantasin är det inte nödvändigtvis ett gott tecken att skjuta upp gos, avbryta lekfulla retsamheter och ignorera de fysiska signalerna från en närstående. Det är det universella symptomet på en misslyckad relation som långsamt dör ut. Sexterapeuten erbjuder dock ett mer nyanserat perspektiv: bara för att du känner dig obekväm med din partners uppvaktningsritualer betyder det inte att er romans är över . "Dina känslor är inte bevis på misslyckande. Snarare återspeglar de en inre utveckling som förtjänar att erkännas."

Kanske är era kärleksspråk annorlunda. Han är definitivt mer taktil, medan du har ett annat sätt att uttrycka dig, mindre påtagligt men lika symboliskt. Han säger "Jag älskar dig" med en kyss på pannan, sammanflätade fingrar under en promenad, en hand på höften, och ni återgäldar med olika uttryck, genom bekräftelseord eller handgjorda gåvor som ges utan något speciellt tillfälle.

I slutändan gör det inte dig till en kall eller otillgänglig person att du inte gillar att bli berörd. Det betyder helt enkelt att din kropp har sitt eget känslospråk. Och i en hälsosam relation uttrycks kärlek också genom denna förmåga att lära sig den andra personens känslospråk, utan att vara påträngande.