Denna 14-åriga skådespelerska från Stranger Things är måltavla för motbjudande kommentarer.

I den sista säsongen av "Stranger Things" stjäl unga Holly Wheeler, Nancy och Mikes yngre syster, rampljuset. Hon gick från biroll till huvudrollsinnehavare på bara några avsnitt. Medan vissa hyllade skådespelerskan Nell Fishers medfödda talang, förvandlade andra tonåringen till ett fantasiobjekt. Den 15-åriga flickan hamnade i centrum för obscena kommentarer, ungefär som Millie Bobby Brown i början av sin karriär.

Nell Fisher, offer för ohälsosam sexualisering

Medan långvariga fans kämpar med att acceptera slutet på sin älskade serie och fortfarande klamrar sig fast vid "Upp och ner", diskuterar andra sina omedelbara reaktioner. Och att prata om "Stranger Things" utan att nämna Holly Wheelers otroliga comeback vore ett allvarligt misstag. I denna sista säsong, som utlöste intensiv debatt och gav näring åt otaliga teorier, är Holly Wheeler en central figur. Hon har nästan mer skärmtid än den verkliga huvudpersonen, den oefterhärmliga "Eleven".

En tyst och anspråkslös karaktär från tidigare säsonger, hon stjäl bokstavligen showen. En blyg och oskyldig lillasyster, som vi har väldigt få minnen av, har förvandlats till en orädd och modig äventyrare. I den första säsongen babblar och leker Holly med trasdockor, medan hon i den stora finalen drar i trådarna för handlingen.

Klädd i en klänning som får henne att se ut som den berömda Alice i Underlandet spelar hon en nyckelroll i denna slutliga strid mot Vecna. Men istället för att applådera denna "maktuppgång" och berömma hennes nyanserade prestation, ansåg vissa det lämpligt att förringa och förtala den unga kvinnan. På olika Reddit-forum, vissa mer privata än andra, hade dessa rovdjur en riktig tävlingsdag och reducerade skådespelerskan till ett offer.

En reklamaffisch vars ursprungliga betydelse har blivit omdirigerad.

Netflix och skaparna av serien "Stranger Things" anlitade konstnären Billy Butcher, känd för sin retro popkonststil. För den sista säsongen skapade han flera affischer i "Andy Warhol"-stil, med varje karaktär tillsammans med kraftfulla symboler. Holly Wheeler, spelad av Nell Fisher, syns i mitten av affischen med ett blodigt ansikte och ett skräckslaget uttryck.

Internetanvändare med pedofila tendenser har hittat sexuella konnotationer där det bara rört sig om retsamhet. De känner sig berättigade att göra oanständiga anspelningar på ett barn, vilket skulle straffas i verkligheten. Under det X-rated inlägget (tidigare på Twitter) kommenterade en användare till och med skådespelerskans fylliga läppar och ökade sin förolämpning med vulgariteter.

Den minderåriga skådespelerskan avklädd av AI

För att tillfredsställa sina begär har rovdjur nu ett kraftfullt och farligt verktyg till sitt förfogande: AI . Sedan Elon Musk tog över tyglarna i vuxenunderhållningsindustrin är den effektivare än någonsin. Värre är att den förstärker de smutsiga fantasierna hos internetavvikare. Med den kontroversiella Grok-assistenten är det nu möjligt att göra vilken visuell förfrågan som helst utan censur. Nell Fisher blev snabbt en försökskanin i denna bildhandel. Den 4 januari cirkulerade ett falskt foto av henne i en bananformad baddräkt online. En ung kropp besudlad och misshandlad på distans: detta är ett vanligt brott i webbens mörkare vrår.

Det är också en väletablerad taktik inom filmbranschen: att göra naivitet till ett kriterium för önskvärdhet. Skådespelerskor utsätts för ohälsosamma och depraverade blickar. Många förlorar sin oskuld på inspelningsplatsen och finner sig sexualiserade mot sin vilja, som om det vore en nödvändig övergångsrit. Före Nell Fisher hade Millie Bobby Brown också den mörka erfarenheten av explicit anspelning och jakten på unga kvinnor.

Idag antyder internetanvändare att hon har nått sitt utgångsdatum och anklagar henne för att ha vuxit upp, ett fenomen som är oundvikligt om man inte heter Benjamin Button. Vid sina första framträdanden framställdes Millie, knappt i puberteten, redan som en "vuxen", prydd med smink, korta kjolar och klackar. Inbjuden i podcasten The Guilty Feminist sa hon att hon hade upplevt "en bra representation av vad som händer i världen och hur unga flickor sexualiseras ".

Skådespelerskan Nell Fisher borde hyllas för sitt otroliga skådespeleri och avväpnande autenticitet. Istället kränks hennes image av förklädda pedofiler.