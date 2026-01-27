Vilken är den lägsta åldern för att få tillgång till sociala medier i olika länder?

I takt med att sociala medier i hög grad formar unga människors beteende och interaktioner världen över ifrågasätter ett växande antal regeringar minimiåldern för att få tillgång till dessa plattformar. Reglerna varierar avsevärt från land till land, med hänsyn till barnskydd, integritet och digital frihet. Här är en översikt över de policyer som implementerats internationellt.

Olika ålderskrav beroende på kontinent

I USA förbjuder federal lagstiftning, känd som COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), företag att samla in personuppgifter om barn under 13 år utan föräldrars samtycke. Som ett resultat av detta sätter de flesta plattformar – TikTok, Instagram, Snapchat – minimiåldern till 13 år. Denna gräns kringgås dock ofta, till stor del på grund av bristen på systematisk identitetsverifiering.

I Asien inför flera länder en striktare strategi. I Kina måste minderåriga genomgå obligatorisk identitetsverifiering. Sedan 2021 har myndigheterna också infört restriktioner för skärmtid, särskilt genom "antiberoende"-system på videoappar. I Sydkorea kräver lagen föräldrars samtycke för att personer under 14 år ska registrera sig för en onlinetjänst.

Europa, mellan harmonisering och mångfald

Sedan 2018 har den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gett medlemsstaterna rätt att fastställa en minimiålder för tillgång till digitala tjänster mellan 13 och 16 år.

Tyskland, Irland, Nederländerna: 16 år.

Italien, Spanien: 14 år.

Frankrike: 15 år. Fransk lag kräver föräldrars samtycke för personer under 15 år, men ett nyligen genomfört lagförslag syftar till att helt förbjuda åtkomst till sociala nätverk för personer under denna ålder.

Storbritannien: 13 år, i enlighet med den internationella standard som tillämpas av majoriteten av plattformar, även om landet har implementerat Age Appropriate Design Code, vilket kräver att plattformar anpassar sina tjänster för minderåriga.

Denna mångfald inom Europeiska unionen återspeglar svårigheterna med harmonisering, trots att det finns ett gemensamt ramverk.

Australien går mot obligatorisk åldersverifiering för personer upp till 16 år.

I Australien är den officiella minimiåldern för att använda sociala medieplattformar fortfarande 13 år, i enlighet med villkoren för TikTok, Meta och Snapchat. År 2023 inledde dock den australiska regeringen ett offentligt samråd om att införa obligatorisk åldersverifiering för åtkomst till sociala medieplattformar, med målet att sätta minimiåldern till 16 år. Detta förslag är en del av ett bredare projekt för att reformera skyddet av minderåriga online och baseras på studier som visar de skadliga effekterna av tidig exponering för sociala medier.

En global debatt om psykisk hälsa och plattformsansvar

Många vetenskapliga studier har fastställt samband mellan intensiv användning av sociala medier bland tonåringar och en ökning av ångest, depression och låg självkänsla. Dessa resultat skapar växande oro världen över. Som svar försöker flera regeringar stärka lagstiftningen, särskilt genom att kräva åldersverifiering eller öka transparensen i algoritmer. Samtidigt utvecklar plattformarna verktyg som föräldrakontroller, skärmtidsgränser och "tonårslägen", men kämpar för att garantera deras effektivitet inför potentiella kringgående.

Sammanfattningsvis varierar åtkomstgränserna för sociala medier avsevärt från land till land för 13- till 16-åringar. En global trend framträder: en förstärkning av mekanismer för att skydda minderåriga. Frankrike följer, genom att överväga ett totalförbud för personer under 15 år, en internationell trend som sätter ungas psykiska hälsa och digitala säkerhet i centrum för den offentliga debatten. Det återstår att se om framtida lagstiftning kommer att lyckas förena effektivitet, respekt för digitala rättigheter och teknisk genomförbarhet.