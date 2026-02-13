De föredrar att skåla med vänner den 14 februari: uppkomsten av "Galentines dag"

Tänk om februari inte bara handlade om en romantisk middag för två i levande ljus den 14 februari? Fler och fler kvinnor väljer att höja ett glas med vänner för att fira Alla hjärtans dag, en högtid tillägnad systerskap. Den har sitt ursprung i en tv-serie och har etablerat sig som ett festligt, fritt och avgjort glädjefyllt alternativ till den traditionella Alla hjärtans dag.

En fest född i en serie som har blivit en kultklassiker

Ursprungligen var Alla hjärtans dag en fiktiv referens till verkligheten. År 2010, i den amerikanska serien "Parks and Recreation", anordnade den sprudlande karaktären Leslie Knope, spelad av Amy Poehler, en brunch den 13 februari för att fira… sina vänner. Våfflor, komplimanger, små presenter och skrattsalvor: konceptet var enkelt och härligt varmt. Det var ett firande av kvinnlig vänskap, dagen före Alla hjärtans dag.

Det som började som en lättsam scen spreds snabbt över skärmen. Med hjälp av sociala medier har Galentinsdagen förvandlats till ett genuint årligt evenemang, särskilt i USA, Storbritannien och Frankrike. Varje år, runt den 13 eller 14 februari, sprider sig inlägg på sociala medier: dekorerade bord, glittrande skålar, pyjamaspartyn och utflykter med vänner. Fiktion har fått ge vika för en entusiastiskt omfamnad tradition.

Ett starkt alternativ till Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag tar traditionerna från Alla hjärtans dag och tillämpar dem på vänskap. Blommor, choklad, kort och festliga middagar är inte längre reserverade för par. De blir symboler för en lika kraftfull kärlek: den kärlek du delar med dina vänner.

För vissa är det ett sätt att flytta fokus bort från romantisk kärlek den 14 februari och påminna alla om att ditt värde inte beror på din relationsstatus. Du är hel, strålande och värdig att fira, oavsett om du är i ett förhållande, singel eller mellan förhållanden. För andra är det helt enkelt en möjlighet att lägga till ett roligt och glittrande ögonblick i sin kalender.

Styrkan i detta firande ligger i dess frihet. Det ersätter inte nödvändigtvis Alla hjärtans dag; det utökar den. Det öppnar upp utrymme för andra former av anknytning, för de valda band som stöder dig, inspirerar dig och hjälper dig att växa.

Ett snabbt växande kulturellt fenomen

Under årens lopp har Galentinsdagen blivit ett offentligt fenomen. Barer och restauranger erbjuder nu speciella "tjejkvällar". Vissa ställen skapar dedikerade menyer, kreativa workshops eller temainriktade presentpaket. Som ofta är fallet har den kommersiella världen nappat på trenden.

Utöver marknadsföringsstrategier är det som verkligen spelar roll för många den gemensamma upplevelsen. En middag som tillagas tillsammans, en kväll med samtal sent på natten, ett brevväxling eller till och med en enkel skål kan vara tillräckligt för att ge mening åt firandet. Det som räknas är inte den perfekta miljön, utan stundens värme.

Sätt vänskap i centrum för ditt liv

Galentinsdagens ökade popularitet är en del av en bredare rörelse: uppskattningen av kvinnliga vänskaper. Länge förpassade till bakgrunden bakom romantiska relationer, erkänns de nu som viktiga pelare för personlig balans.

Forskning inom socialpsykologi belyser vikten av vänskapsnätverk för emotionellt välbefinnande. Starka vänskaper hjälper till att minska stress, stärka känslor av tillhörighet och främja självförtroende. Att fira dessa band är därför långt ifrån trivialt. Det handlar om att erkänna deras strukturerande roll i ditt liv. Dina vänner är de människor som ser dig växa, stöder dina projekt, applåderar dina framgångar och omger dig under mer sårbara tider. Att hedra dem är också att hedra dig själv.

En inkluderande och utvecklande fest

Även om Galentinsdagen historiskt sett har förknippats med kvinnor, är den under utveckling. Vissa initiativ öppnar den för alla som vill fira sina vänskaper, oavsett kön eller relationsstatus. Själva datumet är flexibelt: 13 februari, kvällen den 14:e eller närmaste helg. Denna flexibilitet bidrar till dess framgång.

Till skillnad från Alla hjärtans dag, som ofta är fylld med förväntningar, är Alla hjärtans dag tänkt att vara lättsam och glädjefylld. Den följer inte ett enda format. Du kan föreställa dig den som mysig, festlig eller till och med minimalistisk. Den anpassar sig till din energi, din budget och din stil.

På bara några år har denna högtid gått från ett "sitcom-skämt" till ett firande som firas i många länder. Genom att placera vänskap i centrum för festligheterna runt den 14 februari påminner den oss om en enkel och ljus sanning: kärlek är inte begränsad till romantiska relationer. Den kommer i tusen former, och även dina vänskaper förtjänar att firas med stolthet.