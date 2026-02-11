Margot Robbie pratar om den "värsta" gåvan hon någonsin fått från en skådespelare, och den är relaterad till hennes kropp.

Margot Robbie, som just nu spelar huvudrollen i filmatiseringen av "Wuthering Heights", gör en rad intervjuer för att marknadsföra den mycket efterlängtade filmen. Men avslöjandet hon delade med tidningen Complex handlade inte om hennes nya roll, eller hennes kemi med den karismatiske Jacob Elordi, hennes motspelare. Hon avslöjade den fruktansvärda gåvan hon fick tidigt i sin karriär från en skådespelare. Och även om rosor kan sticka henne i händerna, skadade denna varningsliknande gåva hennes självkänsla allvarligt.

En bok som antyder "man måste gå ner i vikt för att vara vacker"

Margot Robbie, som har bytt sina godisrosa kläder mot de tidstypiska kostymerna från Brontës romaner, skapar rubriker. Efter att ha lånat ut sin likhet till Barbie väcker den 35-åriga skådespelerskan Catherine Earnshaw till liv, den impulsiva och stormiga hjältinnan i Wuthering Heights. Denna nya rollskådespelerska kompletterar den redan bländande filmografin av den blåögda blondinen.

Hollywoods stigande stjärna, som återigen bevisar sin fulla talang, passade på att få prata om ett olyckligt karriärmissöde. Bortskämda av sina fans får stjärnorna personliga presenter och handstickade tröjor. Men Margot Robbie fick en present av ett helt annat slag. Och det säger mycket om pressen att vara smal i filmbranschen.

I en gemensam intervju med sångerskan Charli XCX, som också är med i ensemblen till Wuthering Heights, delade hon med sig av den värsta gåvan hon någonsin fått av en kollega. "I början av min karriär gav en skådespelare jag arbetade med mig en bok med titeln Varför franska kvinnor inte går upp i vikt", mindes skådespelerskan till Complex. För henne var boken otvetydig, en dold kritik, en inbjudan att "äta mindre".

Det är lite som att ge bort ett gymmedlemskap i julklapp eller shapewear på alla hjärtans dag; det är djupt sårande för mottagaren. Det är ett ganska oansenligt sätt att skicka ett budskap om utseende, det viktigaste urvalskriteriet i filmbranschen.

Margot Robbie, ett ständigt mål för kroppsskamning

Margot Robbie, som var chockad över gåvan, som hade en förödande effekt på hennes självförtroende, minns den fortfarande tydligt. "I grund och botten gav han mig en bok för att få mig att förstå att jag behövde gå ner i vikt. Jag tänkte bara 'Wow!'", utbrast hon till kameran. Hon utvecklade inte vem som gav den olämpliga gåvan, utan hävdade att det var "väldigt länge sedan". Denna anekdot bakom kulisserna, som har återuppväckt gamla tonårstrauman för många kvinnor, pekar på ett djupare problem. Bara den här boken förkroppsligar den press skådespelerskor möter varje dag på inspelningsplatsen.

I detta yrke där det fysiska utseendet verkar betyda mer än skådespeleriet granskas, analyseras, kommenteras och kvinnokroppar ständigt granskas, beskylls för allt. Margot Robbie var inget undantag från denna mikroskopiska undersökning, denna våg av näthat. Under sin graviditet, en tid då kroppen utför ett naturmirakel, fördubblade illvilliga internetanvändare sina attacker. "Hennes kropp är förstörd", "För fet", "Vi har förlorat en legend", var några av kommentarerna. Detta var en virtuell förlängning av den suggestivt betitlade boken hon fick i början av sin framgång.

Föreläsningar om kvinnors utseende är en djupt rotad ritual av förödmjukelse. Filmskådespelerskors talang verkar reduceras till deras midjemått och deras värde till deras mått.

En alarmerande illustration av smalhetskulten i Hollywood

Margot Robbie är inte den första som lider av Hollywoods kompromisslösa och stereotypa blick. I den här branschen regerar smalhetens tyranni. Värre är att myten om den objektifierade kvinnan, med sin anpassningsbara figur, lever vidare. Den här boken, som Margot Robbie finner djupt stötande (och med rätta), är ytterligare ett bevis på detta estetiska förtryck.

Många skådespelerskor bryter tystnaden kring denna sorgliga verklighet, som fortfarande betraktas som ett rent "krav" eller till och med en begränsning för yrket. Lili Reinhart beordrades således att suga in magen innan inspelningen av en scen, medan Jennifer Lawrence var tvungen att gå ner 7 kilo på två veckor på order av en producent, uppenbarligen intolerant mot kurvor.

Den här boken är inte bara en obekväm gåva. Det är en subtil attack, en manual för att kontrollera kroppen. Hur som helst har Margot Robbie mer än väl fått sin hämnd.