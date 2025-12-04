Search here...

Vid 88 års ålder arbetade han fortfarande ... tills internetanvändare bestämde sig för att förändra hans liv

Samhället
Léa Michel
@itssozer/Instagram

Ed Bambas, en 88-årig amerikansk veteran, fortsätter att arbeta i en stormarknad nära Detroit för att försörja sig. Han förlorade sin pension efter General Motors konkurs 2012. Hans gripande berättelse, som delades av influencern Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , utlöste en enorm mobilisering på sociala medier, med en GoFundMe-kampanj som samlade in över 1,2 miljoner dollar för att äntligen ge honom "det liv han förtjänar" och en välförtjänt vila.

En kamp mot ekonomiska svårigheter

Ed Bambas gick i pension från General Motors 1999, men konkursen 2012 ledde till att hans pensionsutbetalningar ställdes in och hans sjukförsäkring upphörde, vilket försatte honom i svåra ekonomiska svårigheter. Hans fru, som var mycket sjuk vid den tiden, gick bort för sju år sedan. Sedan dess har han arbetat fem dagar i veckan, åtta timmar om dagen, trots sin höga ålder, för att bygga upp sitt liv igen. "Jag sålde huset och vi höll ut", anförtrodde han i en video som blev viral.

En oväntad våg av generositet

Videon med Ed Bambas, skapad av Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , berörde internetanvändare djupt och fick över 1,4 miljoner gilla-markeringar och tusentals stödjande meddelanden. Samuel Weidenhofer, som startade insamlingen, betonade: "På mindre än 36 timmar samlade vi in över en miljon dollar", vilket illustrerar kraften i online-solidaritet. De insamlade pengarna kommer att placeras på ett säkert konto för att säkerställa att veteranen kan njuta av dem i fred, förklarade Weidenhofer.

Ett hopp om ett bättre liv

Målet med denna mobilisering är att Ed Bambas äntligen ska kunna leva det liv han hoppats på, fri från tvångsarbetets begränsningar. Detta massiva stöd visar onlinegemenskapers förmåga att omvandla individuella berättelser till konkreta och positiva handlingar. Ed kommer snart att få denna underbara överraskning som kan förändra hans livskurs.

Ed Bambas berättelse påminner oss kraftfullt om hur vissa orättvisor kan prägla ett helt liv… men också hur solidaritet kan förändra allt. På bara några timmar samlades miljontals internetanvändare för att ge honom det som systemet hade förvägrat honom: chansen att åldras med värdighet, fri från framtidens oro.

