Varför ledde den här hjälmen till att en ukrainsk idrottare uteslöts från OS?

Samhället
Léa Michel
@heraskevychvladyslav/Instagram

Den ukrainske skeletonlöparen Vladyslav Heraskevych har diskvalificerats från vinter-OS Milano-Cortina 2026 för att han vägrat ta av sig sin hjälm, som pryddes med porträtt av ukrainska idrottare som stupat i kriget. Denna hyllningshandling ansågs strida mot Internationella olympiska kommitténs (IOK) regler gällande idrottares ansiktsuttryck under tävlingar.

Hjälmen, en symbol för hyllning till den avlidne

Hjälmen visade ansiktena på flera ukrainska idrottare som hade dött sedan konfliktens början, såsom tyngdlyftaren Alina Perehudova och boxaren Pavlo Ischenko. Den ukrainske skeletonlöparen Vladyslav Heraskevych ville hylla dem och förklarade att "deras uppoffring gjorde det möjligt för honom att vara med i OS". Trots upprepade förfrågningar från IOK vägrade han att byta hjälm före loppet.

Ett beslut bekräftat efter en sista intervju

IOK:s president Kirsty Coventry träffade atleten "för att hitta en kompromiss", men utan framgång. Juryn för Internationella bobsleigh- och skelettförbundet (IBSF) ogiltigförklarade sedan hans ackreditering. Den ukrainska skelettföraren Vladyslav Heraskevych hade dominerat träningen och överväger därför att överklaga till Idrottens skiljedomstol (CAS).

Reaktioner och spänningar kring reglerna

De närvarande ukrainska fansen uttryckte sin chock, och en beskrev beslutet som "väldigt dåligt", enligt ett uttalande som CNN Sports tagit del av. Det lettiska förbundet protesterade officiellt och krävde att det skulle återinföras. IOK betonade vid en presskonferens spelplanens neutralitet: "Det är inte budskapet, det är platsen som spelar roll."

I slutändan belyser detta fall konflikten mellan personliga hyllningar och den sportsliga neutralitet som IOK kräver. Uteslutningen av den ukrainska skeletonlöparen Vladyslav Heraskevych, trots att den följer reglerna, väcker frågor om det utrymme idrottare har att uttrycka sina mänskliga värderingar vid stora evenemang. Debatten kommer sannolikt att fortsätta efter vinter-OS i Milano-Cortina 2026.

