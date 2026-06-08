Denna svarta docka, som marknadsförs som stresslindrare i Kina, väcker upprördhet.

För att bekämpa kronisk stress klämmer vissa människor skumbollar, pillar med specialdesignade ringar eller klämmer gelatinösa föremål. Kinesiska internetanvändare däremot tar ut sin frustration på svarthyade dockor som kallas "Natasha-dockor". På sociala medier ventilerar de sin ilska över dessa formbara figurer, och det liknar mer ett utbrott av hat än en avkopplande stund.

Svarta dockor behandlade utan medkänsla

Stress är onekligen 2000-talets sjukdom. Det är en gissel som inte känner några gränser, och alla har sina egna metoder för att uppleva den där svårfångade sinnesroen och återställa sina tankar. Vissa gräver ner fingrarna i glittriga slimbollar, medan andra utövar mindfulnessmeditation från sina kontorsstolar. Kineserna, under tiden, släpper lös sin ilska och sina förtryckta känslor på en docka som kallas "Natasha-dockan", motsvarigheten till de där mjuka silikonbollarna.

Den ser ut som en liten bebis, helt enkelt klädd i en färgglad blöja. Till skillnad från porslinsdockor som går sönder vid minsta olycka, tål dessa modeller all hård hantering utan att någonsin gå sönder. De deformeras under knutna nävar och avsiktlig knuffning men återgår snabbt till sin ursprungliga form. Med sina synliga rynkor, knubbiga ansikte, ofarliga ansikte och söta utseende är det svårt att föreställa sig att någon skulle skada denna bebis med sin tuggummihud. Ändå utsätter kinesiska internetanvändare den för oproportionerligt våld och ägnar sig åt veritabla krocktester. Det är nästan en personlig vendetta.

Det som är oroande med dessa videor är att de konsekvent handlar om dockor med mörk hud . Innehållet som cirkulerar på TikTok är chockerande brutalt. Under förevändning att "släppa taget" slår användare dockorna, häller kokande vatten över deras kroppar, trampar skoningslöst på dem och skär dem i bitar. Andra roar sig genom att bleka sin hud med smink eller platta till dem som pannkakor.

Det är "avhumaniserande", internetanvändare skriker över rasism.

Människorna som tillfogar denna Natasha-docka manuell smärta verkar inte slappna av eller släppa spänningar, utan snarare tortera dockan och sträva efter dess totala förintelse. Åtminstone var det så internetanvändare kände sig när de såg dessa bilder, som sannolikt kommer att förolämpa icke-vita människors känslor. De anser att detta är en ogrundad fiendskap. "Du kommer aldrig att övertyga mig om att detta är ofarligt. Det är avhumaniserande", säger innehållsskaparen @tanaissa, som snabbt utnyttjade denna virala trend.

De undrar också varför människor av kinesisk nationalitet använder svarta dockor som syndabockar. De vägrar att tro att det bara är en slump. På kinesiska plattformar som Red Notes rättfärdigar de mest direkt inblandade detta val av hudton med att "ett vitt spädbarn skulle se för mänskligt och realistiskt ut" för att utsättas för sådan tortyr. Med andra ord skulle ett svart spädbarn vara enbart en "sak" som skulle kunna köras över, kastas från femte våningen eller tas på som en strumpa. Förutom att istället för att bli ett skamligt arkiv har denna trend antagit extraordinära proportioner. Natasha-dockorna har blivit en biprodukt av utbredd rasism, allt från virtuella filter till sura godisar.

Liknande rasistiska handlingar fördömda av föreningar

Förföljelsen som Natasha Dolls utstår är bara toppen av ett häpnadsväckande isberg. På kinesiska sociala medier, där reglerna är mildare och censuren praktiskt taget obefintlig, hånas svarta människor och reduceras till "freakshower". Som mediebolaget Okafrique förklarar i en kylig video "sänder hela kanaler scener som visar kineser som misshandlar riktiga svarta spädbarn". Att skrämma sårbara, utfattiga svarta barn är ett vanligt tidsfördriv på dessa lokala plattformar.

För att bekämpa denna normalisering av rasism och det problematiska innehåll som kontaminerar internet har föreningar reagerat kraftfullt. ”Den kinesiska regeringen bör erkänna och fördöma den anti-svarta rasism som råder på internet i Kina och vidta åtgärder för att främja tolerans och bekämpa fördomar”, säger Human Rights Watch .

Problemet ligger därför inte bara i videornas brutalitet, utan också i det budskap de förmedlar, medvetet eller omedvetet. Genom att upprepade gånger förvandla dessa svarta dockor till legitima måltavlor för hån, förnedring eller spektakulär förstörelse riskerar detta innehåll att normalisera redan djupt rotade stereotyper.