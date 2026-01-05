Search here...

Cybermobbning av Brigitte Macron: domen är ute för de tio åtalade.

Samhället
Léa Michel
Extrait de l'émission « Le Journal de 20h »/TF1

Den 5 januari 2026 dömde en domstol i Paris åtta cybermobbare som riktade in sig på Brigitte Macron till villkorliga fängelsestraff på mellan fyra och åtta månader, och mellan en och sex månader i fängelse. Dessa straff gällde spridning av förolämpningar och hatiska rykten online om den franske presidenten Emmanuel Macrons hustrus kön och privatliv.

Attacker riktade mot kön och intimitet

Enligt Le Monde betonade ordföranden, Thierry Donnard, en "illvillig avsikt" genom "illvilliga, förnedrande och förolämpande" kommentarer. Dessa attacker är en del av en massiv våg av felinformation om Emmanuel och Brigitte Macron, inklusive det ogrundade ryktet att hon är transperson.

En djupgående inverkan på familjen

Brigitte Macron, som inte var närvarande vid utfrågningen, lämnade in en anmälan i slutet av augusti 2024 efter att ryktet hade haft en "mycket stark inverkan" på omgivningen. Hon berättade för utredarna att hennes barnbarn hörde sina klasskamrater säga att "deras mormor [var] en man", vilket avslöjade den personliga inverkan dessa online-trakasserier hade.

Ett kraftfullt rättsligt svar i Frankrike och USA

Detta beslut markerar ett steg i presidentparets rättsliga respons, vilket har lett till att de har vidtagit rättsliga åtgärder mot de som främst sprider dessa rykten, både i Frankrike och USA. Domarna som avkunnats återspeglar allvaret i nätmobbning riktad mot offentliga personer, särskilt när det gäller deras integritet och familj.

En stark signal mot rykten på nätet

Dessa fällande domar kommer mitt i en ökning av hatpropaganda online, förstärkt av anonymiteten på sociala medier. Genom att strängt straffa åtta åtalade har det franska rättssystemet satt en viktig milstolpe i kampen mot nätmobbning och förstärkt det faktum att förtal och illvilliga rykten medför allvarliga straffrättsliga påföljder.

Detta prejudikat skulle kunna avskräcka andra programföretag och stärka skyddet för offer för våld online. Det återstår att se om denna rättsliga fasthet kommer att begränsas till fall som involverar offentliga eller politiska personer, men kommer att tillämpas med samma rigorösa åtgärder mot trakasserier som riktar sig mot vanliga människor – det vill säga de som inte är i offentlighetens ögon – vars röster och lidande fortfarande alltför ofta kämpar för att bli erkända.

Denna dom representerar en första juridisk seger för Brigitte Macron och markerar en vändpunkt i skyddet av offentliga personer mot våld online. Genom att sätta tydliga gränser för den giftiga anonymiteten i sociala medier banar det franska rättssystemet väg för större ansvar bland internetanvändare och skyddar inte bara högprofilerade individer utan även vanliga offer för trakasserier online.

Léa Michel
Léa Michel
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

