Den här kvinnan vädjar om att hitta mannen som räddade henne efter en attack i Milano.

Historien cirkulerar just nu i italienska medier. Anna Aksamit rapporterade att hon attackerades mitt på ljusa dagen i Milano. Räddad av en främling utfärdade hon en vädjan på sociala medier om att hitta honom – och för att uttrycka en tacksamhet säger hon att hon "aldrig kommer att glömma".

En attack under dagen i Milano

Händelserna, som Anna Aksamit berättade för en lokal italiensk mediekanal, ägde rum i Porta Romana-kvarteret, ett av bostadsområdena i södra Milano. Aksamit uppgav att hon hade gått till en stormarknad när hon lade märke till en grupp på sex till åtta unga män som följde efter henne. Mycket snabbt omringade männen henne, trakasserade henne och slog henne sedan i ansiktet och magen.

Fortfarande i chock har hon nu bara ett mycket vagt minne av sina angripare. "Allt jag minns är att de var unga och drack öl", förklarade hon i sitt vittnesmål. Våldet var desto svårare att uthärda eftersom det ägde rum i ett område känt för sin säkerhet, i hjärtat av en stor europeisk stad.

En okänd förbipasserandes heroiska handling

Det var under denna extrema isolering som en man – beskriven av Anna Aksamit som "en lång, muskulös italienare" – ensam ingrep för att driva bort gruppen. Hans ingripande gjorde det möjligt för Anna Aksamit att undkomma ett potentiellt mycket värre öde. Vid den tidpunkten tänkte Anna Aksamit inte på att fråga efter hans namn eller kontaktuppgifter. Chockad och förstummad kunde hon bara återvända hem och gråta hela natten. Några dagar senare hoppas hon nu kunna hitta den här främlingen – som hon beskriver som "en sann hjälte" – för att uttrycka sin tacksamhet.

En vädjan som spridits på sociala medier

För att hitta honom lanserade Anna Aksamit en vädjan på sina egna sociala medier i hopp om att solidaritet online skulle hjälpa dem att knyta an. Hennes initiativ har redan delats flitigt av italienska, polska och internationella internetanvändare, som delar hennes inlägg flitigt. Målet: att hjälpa den här mannen – troligen omedveten om vilken inverkan han har haft – att inse betydelsen av sina handlingar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Anna Aksamit (@aksamitt)

Ett anmälan har lämnats in och en påminnelse om kvinnors säkerhet i staden har utfärdats.

Utöver att söka efter sin räddare tillkännagav Anna Aksamit också sin avsikt att lämna in en anmälan till de italienska myndigheterna. Utöver detta enskilda fall återupplivar hennes vittnesmål tyvärr debatten om kvinnors säkerhet i offentliga utrymmen. I Milano, liksom i många europeiska städer, har flera feministiska organisationer i åratal slagit larm om ökningen av gängvåld som enbart riktar sig mot kvinnor – även mitt på ljusa dagen, i stadsdelar som anses vara "tysta".

Anna Aksamits berättelse är således både en berättelse om så kallat "vanligt" våld som förblir outhärdligt, och ett bevis på en handling av mänsklig solidaritet. Låt oss hoppas att denne okände man, den tyste hjälten under en milanesisk eftermiddag, så småningom får det erkännande han förtjänar.