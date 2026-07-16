Vid 101 års ålder fortsätter denna kvinna att simma och delar med sig av sin vision om ett "långt och aktivt liv".

Vid 101 års ålder inspirerar Betty Morris med sin energi och livsglädje. Denna Michigan-bon fortsätter att simma varje dag, deltar i Zumba-klasser och förblir helt oberoende. Hennes hemlighet? En rutin bestående av rörelse, mänsklig kontakt och små nöjen. Hon delar med sig av sina fyra gyllene regler.

1. Rör dig varje dag, utan att sträva efter prestation

I nästan fyrtio år har Betty Morris tagit på sig sin baddräkt när hon går till YMCA:s pool i Jackson, Michigan. En vana som började tack vare en väns råd och som med tiden har blivit en riktig livsstil. "Jag skulle inte kunna leva utan den. Varje gång någon frågar mig varför jag har levt så länge svarar jag: 'Det är tack vare sporten.' Vatten diskriminerar inte. I en pool kan man göra vad som helst", sa hon till NBC.

För henne är simning mycket mer än bara fysisk aktivitet. Hon ser till och med YMCA som sitt andra hem och tillskriver mycket av sitt välbefinnande denna regelbundna övning. Hennes motto är tydligt: i vattnet kan alla utvecklas i sin egen takt, utan att döma. Varje lördag deltar hundraåringen också i en Zumba-klass och njuter av promenader med sin dotter.

2. Odla tacksamhet dagligen

Utöver fysisk aktivitet betonar Betty Morris ett tankesätt som alltid har funnits med henne: att leva med tacksamhet. Enligt henne hjälper det att börja varje dag med ett tacksamt hjärta en att se det positiva och njuta fullt ut av nuet. Hennes dotter bekräftar att denna attityd är en integrerad del av hennes personlighet. Betty är alltid leende och entusiastisk, och älskar att dela stunder med andra och utstrålar en varm energi.

3. Sociala relationer, en sann drivkraft

För denna hundraåring är det lika viktigt att hålla kontakten med andra som att ta hand om sin kropp. Vid simbassängen och i kyrkan tar hon sig tid att prata med de människor hon möter och kommer till och med ihåg deras namn. Denna genuina nyfikenhet på andra berikar hennes dagliga liv och upprätthåller ett starkt nätverk av relationer. Det är ett bevis på att utbyten, samtal och gemensamma aktiviteter också bidrar till ett rikt och meningsfullt liv.

4. Skäm bort dig själv utan att känna dig skyldig

Betty Morris lever inte en livsstil baserad på fattigdom. Även om frukt och grönsaker spelar en roll i hennes kost, ger hon inte upp de godsaker hon tycker om. Bland hennes favoriter finns rostat bröd generöst toppat med hemlagad jordgubbssylt, brödet hon bakar varje vecka, och jordnötssmörfudge, som hon njuter av. Det är ett sätt att påminna oss om att en hållbar balans också kan inkludera de livsmedel som ger oss glädje.

För att fira sin 101-årsdag blåste Betty Morris naturligtvis ut sina ljus på YMCA, omgiven av sina nära och kära. Den här bilden sammanfattar perfekt hennes filosofi: att hålla sig i rörelse, vårda de relationer som betyder något och uppskatta livets små glädjeämnen. Hennes livshistoria påminner oss om att ett långt och aktivt liv inte nödvändigtvis är beroende av strikta regler.