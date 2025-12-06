En fotbollsmatch högt över tomrummet: hans bedrift skickar rysningar längs nätets ryggrad

Den ryske innehållsskaparen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) spelade nyligen sin första fotbollsmatch på en plattform hängande under en luftballong på 1 800 meters höjd. Detta världsrekord har sedan dess blivit viralt på sociala medier. Utrustade med fallskärmar trotsade spelarna tomrummet i en video som fick över 50 miljoner visningar på 48 timmar.

En plattform i molnens hjärta

Strukturen, säkrad under flera varmluftsballonger, svajade i vinden medan två idrottare i fotbollskläder sprang förbi, sköt och gjorde mål med precision trots det begränsade utrymmet. Ett plan flög över för att filma, och ett annat flygplan passerade till och med i närheten, vilket accentuerade scenens svindelframkallande karaktär.

Säkerhet och adrenalin i kombination

Som framgår av videon som delats av den ryske innehållsskaparen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) bar varje deltagare sele och fallskärm, medan räddningsteam och klättrare höll sig redo "för säkerhets skull". De långsamma, kontrollerade rörelserna visade balans och koordination i minusgrader och förvandlade sporten till ett upphängt performancekonstverk.

Explosiva reaktioner och ikoniska firanden

Videon blev viral på Instagram (Sergey Boytsov har 4,4 miljoner följare ) , X och TikTok, med beundrande kommentarer om hans "stålnerver" och skämt om att bollen tappas bort i luften. En spelare firade ett mål med Ronaldos "SIUUU" medan han hoppade från plattformen med fallskärmen öppen.

Med denna föreställning som blandar kreativitet, spänning och atletisk virtuositet tänjer Sergey Boytsov återigen på gränserna för spektakel på sociala medier. Mellan teknisk skicklighet och jakten på adrenalin banar hans högpresterande akt väg för en ny generation av så kallat extremt innehåll, där sport blir en svindlande testplats. Utöver allt surrande fungerar denna bedrift som en skarp påminnelse om hur långt vissa kreatörer är villiga att gå för att leverera oförglömliga bilder.